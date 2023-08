Cztery kolejne dyrekcje Lasów rezygnują z certyfikatów FSC

Ekolodzy zwracają uwagę, że to wyłączy społeczną kontrolę lasów. – Certyfikacja FSC wymagała przestrzegania konkretnych wytycznych, sprawdzanych podczas audytów. W audytach, poza audytorami, mogły brać udział też osoby trzecie. Bez tych wymagań Lasy będą prowadziły dużo mniej przejrzystą gospodarkę, ponieważ audyty PEFC nie przewidują obecności obserwatorów zewnętrznych. Standardy FSC były podstawą, do której można było się odwoływać w kwestii, jaki procent powierzchni zajmują starodrzewy i lasy referencyjne, czy ograniczania wycinania lasów wodochronnych w okolicach cieków wodnych – wylicza Marta Chrzanowska z WWF Polska.

Palącym problemem staje się brak drewna z certyfikatem, co zostawia z niczym producentów mebli, których odbiorcy wymagają stosowania certyfikowanych surowców. Problem znany jest już na szczeblu ministerstw, jeszcze w maju na komisji ochrony środowiska Piotr Uściński, sekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju i Technologii, mówił, że do ministerstwa już napływają niepokojące sygnały od przetwórców drzewnych. – Chcę podkreślić, że w wielu przypadkach sprzedaż produktów bez wymaganych przez klientów certyfikatów po prostu nie będzie dalej możliwa – mówił Uściński.

Resort chciałby utrzymania certyfikatów, bo branża drzewna to jedna z polskich specjalności, a FSC zapewnia polskim firmom konkurencyjność. Według danych przytoczonych przez ministra na komisji przemysł drzewny odpowiada za 6,5 proc. PKB, a z udziałem produkcji przemysłu przetwórczego to aż 9 proc., daje też 15 proc. wpływów z eksportu przemysłu. Ta branża zatrudnia 400 tys. pracowników w 40 tys. firm, a w 2021 r., czyli w samym środku pandemii, wartość produkcji sięgnęła 140 mld zł. Polska jest też drugim na świecie – po Chinach – eksporterem mebli, co daje nam automatycznie pierwsze miejsce w Europie. – Klienci kupujący wyroby z drewna, zarówno zagraniczni, jak i krajowi, wymagają od przedsiębiorców certyfikatów. Wyroby mają być certyfikowane – mówił Uściński, zapewniając przy tym o swoim poparciu dla Lasów Państwowych.