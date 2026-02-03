Z tego artykułu dowiesz się: Dlaczego wirus Nipah budzi obawy?

Jakie są główne drogi zakażenia wirusem Nipah i jakie środki ostrożności są zalecane?

Czy istnieje ryzyko przeniesienia wirusa Nipah do Europy?

Jakie są objawy i skutki zakażenia wirusem Nipah?

Czy jest lek na wirusa Nipah?

Władze Indii pod koniec stycznia potwierdziły pierwsze w tym roku dwa przypadki zakażeń wirusem Nipah. Wykryto go u pielęgniarki i pielęgniarza w Bengalu Zachodnim. Pracowali oni w tym samym szpitalu i prawdopodobnie mieli bezpośredni kontakt z osobą zakażoną pod koniec grudnia 2025 r.

Ze względu na wysoką śmiertelność wirusa, kolejne kraje azjatyckie zaostrzają kontrole sanitarne na lotniskach i wprowadzają testy przesiewowe.

Wirus Nipah w Indiach. Dlaczego budzi niepokój?

Wirus Nipah to wyjątkowo groźny dla ludzi wirus odzwierzęcy. Patogen jest przenoszony przez nietoperze owocożerne (Pteropus). Gatunek ten nie występuje w Europie. Ogniska wirusa są notowane głównie w Azji. W ostatnich latach występowały m.in. w Indiach i Bangladeszu. Wskaźnik śmiertelności w przypadku wirusa Nipah jest bardzo wysoki. Wynosi od 40 do 75 proc. i nie ma na niego leku ani szczepionki.

Wirusem zakazić się można głównie drogą pokarmową, poprzez spożycie owoców lub surowych produktów owocowych, takich jak sok z daktylowca, zanieczyszczonych odchodami lub śliną zakażonych nietoperzy. Możliwe jest również zakażenie w wyniku bezpośredniego kontaktu z płynami ustrojowymi zakażonych zwierząt lub ludzi.