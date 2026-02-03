Reklama

Stan najwyższej gotowości w Azji. Jakie zagrożenie niesie wirus Nipah?

Przypadki zakażeń śmiertelnym wirusem Nipah w Indiach postawiły kraje azjatyckie w stan najwyższej gotowości. By nie dopuścić do rozprzestrzeniania się zagrożenia, specjalne środki ostrożności wprowadziły m.in. Tajlandia, Malezja, Singapur, Napal i Kambodża. Czy grozi nam kolejna pandemia?

Publikacja: 03.02.2026 15:34

Wskaźnik śmiertelności w przypadku wirusa Nipah wynosi od 40 do 75 proc.

Foto: Adobe Stock

Anna Rogalska

Z tego artykułu dowiesz się:

  • Dlaczego wirus Nipah budzi obawy?
  • Jakie są główne drogi zakażenia wirusem Nipah i jakie środki ostrożności są zalecane?
  • Czy istnieje ryzyko przeniesienia wirusa Nipah do Europy?
  • Jakie są objawy i skutki zakażenia wirusem Nipah?
  • Czy jest lek na wirusa Nipah?

Władze Indii pod koniec stycznia potwierdziły pierwsze w tym roku dwa przypadki zakażeń wirusem Nipah. Wykryto go u pielęgniarki i pielęgniarza w Bengalu Zachodnim. Pracowali oni w tym samym szpitalu i prawdopodobnie mieli bezpośredni kontakt z osobą zakażoną pod koniec grudnia 2025 r.

Ze względu na wysoką śmiertelność wirusa, kolejne kraje azjatyckie zaostrzają kontrole sanitarne na lotniskach i wprowadzają testy przesiewowe. 

Wirus Nipah w Indiach. Dlaczego budzi niepokój?

Wirus Nipah to wyjątkowo groźny dla ludzi wirus odzwierzęcy. Patogen jest przenoszony przez nietoperze owocożerne (Pteropus). Gatunek ten nie występuje w Europie. Ogniska wirusa są notowane głównie w Azji. W ostatnich latach występowały m.in. w Indiach i Bangladeszu. Wskaźnik śmiertelności w przypadku wirusa Nipah jest bardzo wysoki. Wynosi od 40 do 75 proc. i nie ma na niego leku ani szczepionki.

Wirusem zakazić się można głównie drogą pokarmową, poprzez spożycie owoców lub surowych produktów owocowych, takich jak sok z daktylowca, zanieczyszczonych odchodami lub śliną zakażonych nietoperzy. Możliwe jest również zakażenie w wyniku bezpośredniego kontaktu z płynami ustrojowymi zakażonych zwierząt lub ludzi.

40-75 proc.

Tyle wynosi śmiertelność wirusa Nipah

Jakie jest ryzyko pandemii? Czy wirus Nipah zagraża Europie?

Ponieważ Indie są chętnie odwiedzanym przez turystów kierunkiem, nie można wykluczyć możliwości przeniesienia się wirusa do Europy, jednak WHO uspokaja, że ryzyko szerzenia się choroby na poziomie globalnym jest niskie, ze względu na fakt nierozprzestrzeniania się choroby poza rejony endemiczne.

Według polskich służb sanitarno-epidemiologicznych, na podstawie aktualnych informacji, prawdopodobieństwo zakażeń wśród osób podróżujących do tego rejonu Azji jest niewielkie.  Świadczy o tym ograniczona liczba przypadków i wyraźny związek z jedną placówką. Władze Indii wdrożyły środki zapobiegawcze i kontrolne, w tym kwarantannę i testy wśród osób, które miały kontakt z chorymi. Podróżnym zalecana jest jednak szczególna ostrożność. 

– Choć jest to istotne zagrożenie zdrowotne, mało prawdopodobne jest, aby stało się ono problemem na skalę COVID-19. Dzieje się tak dlatego, że wirus nie przenosi się wydajnie z człowieka na człowieka, a główną drogą zakażenia pozostaje żywność i zainfekowane zwierzęta – mówi prof. Allen Cheng, specjalista chorób zakaźnych z Uniwersytetu Monash, cytowany przez portal sciencealert.com

Jak chronić się przed wirusem Nipah? Środki ostrożności

Zasady, które należy stosować, by zmniejszyć ryzyko zakażeniem wirusem Nipah

Bezwzględnie myj, obieraj i gotuj owoce oraz warzywa przed spożyciem, wyrzuć owoce ze śladami ugryzień zwierząt; wirus może być obecny na produktach spożywczych zanieczyszczonych przez nietoperze 

Nie spożywaj surowego soku z palmy daktylowej – zawsze gotuj go przed spożyciem;

Unikaj dotykania i obróbki oraz spożywania jakiegokolwiek rodzaju surowego mięsa pochodzącego z dzikich zwierząt; 

Nie dotykaj zwierząt domowych, ani dzikich i unikaj kontaktu z ich odchodami oraz unikaj siedlisk, w których mogą przebywać nietoperze;

Unikaj bliskiego, bezpośredniego kontaktu fizycznego z osobami chorymi oraz regularnie i dokładnie myj ręce po kontakcie z takimi osobami;  

W razie zachorowania w trakcie pobytu w Azji natychmiast poproś o pomoc lekarską w razie wystąpienia niepokojących objawów po powrocie z podróży zgłoś się do lekarza i poinformuj o przebytej podróży

Objawy wirusa Nipah. „To straszna choroba”

Pierwsze niepokojące objawy mogą się pojawić już po czterech dniach od zakażenia wirusem Nipah, ale choroba może się rozwijać do trzech tygodni.

– To straszna choroba. Około połowa osób, u których rozwinie się ciężka infekcja wirusem Nipah, umiera. Objawy mogą mieć różny stopień nasilenia. Wirus może wywołać zapalenie płuc, podobnie jak COVID-19 – ostrzega prof. Allen Cheng, specjalista chorób zakaźnych z Uniwersytetu Monash.

Jak podają eksperci, najbardziej niepokojące są skutki neurologiczne, wirus może powodować zapalenie mózgu. Objawy mogą obejmować:

  • gorączkę;
  • drgawki;
  • trudności z oddychaniem;
  • utratę przytomności;
  • silne bóle głowy;
  • niedowład kończyn;
  • nieskoordynowane ruchy;
  • zmiany osobowości, np. nagłe dziwne zachowanie lub psychozę;

Prace nad lekiem na wirusa Nipah

Wirus Nipah budzi szczególne obawy między innymi dlatego, że obecnie nie ma dostępnych metod jego leczenia ani szczepionki przeciwwirusowej. Jak informuje serwis Science Alert, w Australii trwają prace nad lekiem o nazwie m102.4. Na razie preparat przeszedł pomyślnie pierwszą fazę badań klinicznych, ale droga do jego wdrożenia jest jeszcze daleka.

Źródło: rp.pl

