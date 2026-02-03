Bez wspólnego stanowiska Rady ds. Zdrowia Psychicznego. Wprowadzanie zmian w psychiatrii może się przedłużyć

O udział w piątkowym posiedzeniu Rady długo zabiegał przewodniczący Porozumienia Rezydentów, Sebastian Goncerz. Po medialnym nagłośnieniu sprawy otrzymał zaproszenie na obrady, jednak mógł uczestniczyć w jednym punkcie posiedzenia – tym dotyczącym zmian w ustawie o ochronie zdrowia psychicznego. Goncerz nie kryje oburzenia całą sprawą. – Frustruje mnie to, jak trudno uzyskać 5 minut na wypowiedź w obszarze, który nas dotyczy. Mimo pism i wniosków ze strony członków Rady wpuszczono mnie jedynie na jeden punkt programu i to po medialnej aferze. Mimo to w social mediach Ministerstwo pochwaliło się, że moja obecność na posiedzeniu była dowodem na otwartość na dialog z ich strony. Budzi to we mnie pewien zgrzyt – powiedział „Rz” przewodniczący Porozumienia Rezydentów.

Reklama Reklama

Jak dowiedziała się „Rz”, na kolejne posiedzenie Rady mają zostać zaproszeni także przedstawiciele związków zawodowych ratowników medycznych i pielęgniarek, żeby przedstawić swoje stanowisko w toczącej się dyskusji.

Z relacji uczestników piątkowego spotkania wynika, że atmosfera podczas Rady ds. Zdrowia Psychicznego (30 stycznia) była napięta. Jej członkowie omawiali uwagi zgłoszone do projektu nowelizacji ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, jednak Rada nie przyjęła żadnych wiążących uchwał w tej sprawie. Liczba zgłoszonych opinii była tak duża, że część z nich wzajemnie się wyklucza, a inne, zdaniem uczestników, są legislacyjnie nie do przyjęcia. Rada nie była w stanie wypracować wspólnego stanowiska.

Uwagi młodych lekarzy do projektu nowelizacji

Lekarze rezydenci sygnalizowali obawy dotyczące niektórych zapisów projektu nowelizacji ustawy jeszcze w ubiegłym roku. Najostrzejsza krytyka dotyczy zmian w zakresie odpowiedzialności lekarzy. Jak tłumaczy przewodniczący Porozumienia Rezydentów, proponowane przepisy de facto usuwają lekarza specjalistę z wielu kluczowych procesów decyzyjnych, w tym tego dotyczącego przyjęcia pacjenta bez zgody. – Dotychczas w ustawie była sugestia, żeby w przypadku przyjęcia pacjenta bez zgody skonsultować się z lekarzem specjalistą, a teraz zamiast niej będzie wymagana konsultacja z innym lekarzem, nie specjalistą. Pod tym pojęciem może kryć się również inny lekarz rezydent, który nie powinien podejmować tej decyzji samodzielnie. Wychodzę z założenia, że przyjęcie pacjenta bez zgody wymaga specjalistycznej wiedzy i wiąże się z dosyć wysoką odpowiedzialnością zarówno prawną, jak i etyczną – podkreśla Goncerz.