Rekordowy rok dla transplantacji w Polsce

Statystycznie jeden dawca pośmiertny może uratować co najmniej 6 osób, przekazując do przeszczepienia nie tylko narządy unaczynione, takie jak nerki, wątroba, serce, płuca czy trzustka, ale także tkanki – przede wszystkim rogówki, skórę, kości oraz zastawki serca. Dawstwo możliwe jest również za życia. Z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa medycznego można zostać dawcą nerki lub fragmentu wątroby – najczęściej dla osoby bliskiej, np. członka rodziny. Coraz większe znaczenie ma także dawstwo komórek krwiotwórczych szpiku lub krwi obwodowej, które można oddać anonimowo pacjentom na całym świecie, m.in. chorym na białaczki i inne nowotwory układu krwiotwórczego.

Dane Ministerstwa Zdrowia pokazują, że od 2019 r. w Polsce postępuje rozwój we wszystkich kluczowych obszarach: donacji, transplantacji narządów oraz przeszczepień od dawców żyjących. Szczególnie dynamicznie rosną statystyki dotyczące nerek, wątroby i płuc.

Rekordowa liczba przeszczepień

W 2025 r. wykonano 2298 przeszczepień od dawców zmarłych oraz 106 przeszczepień od dawców żyjących. Najczęściej przeszczepianym narządem pozostaje nerka. W ubiegłym roku wykonano 1269 przeszczepień tego narządu, czyli o 80 proc. więcej niż w 2021 r. Porównując z 2020 r., liczba przeszczepień wątroby wzrosła o 160 proc., a liczba przeszczepień płuc o 45 proc.