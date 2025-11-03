Październik, europejski miesiąc cyberbezpieczeństwa, spokojny nie był. A będzie jeszcze trudniej. Przez Polskę przetacza się lawina cyberataków. Takich jak sfałszowana korespondencja, której nadawcą rzekomo miało być Ministerstwo Cyfryzacji, wysyłana w ostatnich dniach do jednostek samorządu terytorialnego.

Polska znajduje się w czołówce krajów najczęściej atakowanych przez hakerów. A sztuczna inteligencja w ich rękach stała się dodatkowym, niebezpiecznym narzędziem.

Kiedy Polska wdroży dyrektywę NIS2

Ataki stają się coraz bardziej profesjonalne i skoordynowane. Są problemem systemowym, dlatego konieczne jest wdrożenie szeroko zakrojonych ram legislacyjnych. Mowa o takich unijnych aktach jak DORA czy NIS2. Jak w tym ekosystemie wypada Polska?

Rząd kilkanaście dni temu przyjął projekt nowelizacji ustawy, który implementuje unijną dyrektywę NIS2. Dobra wiadomość jest taka, że proces legislacyjny wreszcie nabrał tempa. A zła, że mamy potężne opóźnienie i że świadomość dotycząca NIS2 jest zatrważająco niska.