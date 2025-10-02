Rzeczpospolita
Katarzyna Kucharczyk: List w obronie przedsiębiorców

Polskie firmy nie są dobrze przygotowane na ataki hakerów. Szwankuje też wdrażanie AI oraz zasad ESG. Aż się prosi, żeby winą za wszystkie niedociągnięcia obarczyć menedżerów. A ja przewrotnie chcę stanąć w ich obronie.

Publikacja: 02.10.2025 04:57

Katarzyna Kucharczyk: List w obronie przedsiębiorców

Foto: Adobe Stock

Katarzyna Kucharczyk

Z tego artykułu się dowiesz:

  • Jakie są główne wyzwania, z którymi mierzą się polskie firmy w zakresie cyberbezpieczeństwa?
  • Dlaczego menedżerowie nie zawsze są winni opóźnieniom we wdrażaniu nowych technologii w firmach?
  • Jakie czynniki wpływają na obciążenie psychiczne przedsiębiorców i ich działalność?
  • Jak zmienność prawa wpływa na działalność polskich firm i jakie mogą być tego konsekwencje?

Niepokojące wnioski płyną z najnowszego raportu dotyczącego cyberbezpieczeństwa, który „Rzeczpospolita” opisuje jako pierwsza. Analiza obnaża przepaść między deklaracjami a rzeczywistością. Choć niemal trzy czwarte dużych firm i instytucji deklaruje, że wdraża dyrektywę NIS2, to zaledwie kilka procent potrafi przygotować raport po incydencie, a mniej niż co trzeci podmiot ma w pełni sformalizowany proces oceny ryzyka. Sprawa nie podlega dyskusji: cyberbezpieczeństwo jest fundamentalnym elementem dzisiejszego biznesu i firmy muszą się w tej kwestii poprawić.

To kolejny raport, w którym na medialny dywanik wezwani zostają menedżerowie. Za to, że ich firmy za wolno wdrażają AI. Że jeśli już wdrażają, to robią to źle. Że szwankuje raportowanie niefinansowe. Że nie nadążają z dostosowaniem biznesu do nowych regulacji. Zarzutów jest wiele.

Kto ponosi odpowiedzialność za biznes

W ostatnich latach biznes zderza się z potężną zmiennością i nowymi wyzwaniami. Zawirowania makroekonomiczne i geopolityczne, cła, wysokie koszty energii, rewolucja technologiczna, zwrot w kierunku ESG, problemy kadrowe, lawina nowych regulacji, narastająca konkurencja z rynków azjatyckich – to tylko przykłady. Oczywiście, z formalnego punktu widzenia za biznes firmy odpowiada zarząd i rada nadzorcza. Ale w praktyce tych kilka osób nie jest w stanie udźwignąć wszystkich zagadnień.

Ten temat rzadko wybrzmiewa w wywiadach i komunikatach PR-owych. Ale w nieoficjalnych rozmowach przedsiębiorcy niepokojąco często mówią o wypaleniu zawodowym, zaburzeniach lękowych, problemach z zachowaniem równowagi w życiu zawodowym i prywatnym. O strachu przed karami i sankcjami, jakie wiszą nad ich firmami oraz nad nimi samymi.

Paradoksalnie duże firmy mają łatwiej, ponieważ stać je na delegowanie obowiązków, zatrudnienie nowych osób i profesjonalnych doradców. W trudniejszej sytuacji są małe i średnie. A przecież to one odpowiadają za gros polskiego PKB.

Jak rząd powinien wspierać biznes

Przedsiębiorcy skarżą się, że często są traktowani jak potencjalni oszuści. Z politycznego punktu widzenia szukanie kozłów ofiarnych nieudanych inwestycji jest bardzo medialne. Ale z perspektywy całej gospodarki - niebezpieczne. Takie podejście zniechęca do podejmowania nowych inicjatyw. A przecież ryzyko jest immanentną częścią każdej inwestycji.

Bolączką polskiego biznesu jest też zmienność prawa. Tylko w zeszłym roku uchwalono 14 tys. stron nowych przepisów – wyliczył Grant Thornton. To wprawdzie o niemal 60 proc. mniej niż rok wcześniej, ale tempo prac pozostaje zawrotne. Średni czas prac nad ustawą skrócił się do rekordowych 68 dni. Innymi słowy spadek produkcji prawa nie przekłada się na jakość tworzonych regulacji.

To tylko wycinek całej mapy pokazującej, w jak trudnym otoczeniu działają polskie firmy. Miejmy to na uwadze, gdy przyjdzie nam ochota na rzucanie w prezesów kolejnymi medialnymi kamieniami.

Zawody Firmy Gospodarka cyberbezpieczeństwo Przedsiębiorcy


