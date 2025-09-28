Rzeczpospolita
Sondaż: Kamala Harris byłaby, z perspektywy Polski, lepszym prezydentem niż Donald Trump?

„Kto, Pani/Pana zdaniem, z perspektywy czasu, byłby lepszym prezydentem USA biorąc pod uwagę polskie interesy?” - takie pytanie zadaliśmy uczestnikom sondażu SW Research dla rp.pl.

Publikacja: 28.09.2025 07:46

Donald Trump i Kamala Harris

Foto: AFP

Artur Bartkiewicz

W wyborach prezydenckich w USA w 2024 roku kandydatem Partii Demokratycznej na prezydenta był najpierw urzędujący prezydent USA Joe Biden, a po jego rezygnacji – pełniąca funkcję wiceprezydenta w jego administracji Kamala Harris. Z kolei prawybory w Partii Republikańskiej zdecydowanie wygrał Donald Trump. 

Sondaż SW Research dla rp.pl z sierpnia 2024 roku: Polacy woleli Kamalę Harris od Donalda Trumpa

Sondaże wskazywały, że – w skali całego kraju – Harris ma minimalnie większe poparcie niż Trump. Jednak ostatecznie, przy frekwencji 64,1 proc., Trump zdobył zarówno więcej głosów elektorskich (312), jak i głosów w głosowaniu powszechnym (49,8 proc. przy 48,3 proc. zdobytych przez Harris). W liczbach bezwzględnych Trumpa poparło 77,3 mln wyborców, a Harris – 75 mln.

W sierpniu 2024 roku, na trzy miesiące przed wyborami na pytanie zadane przez rp.pl w sondażu SW Research „kto byłby lepszym prezydentem USA biorąc pod uwagę bezpieczeństwo Polski?” – 43,7 proc. wskazało kandydatkę Partii Demokratycznej, a 23,9 proc. – Donalda Trumpa. 16,9 proc. ankietowanych uznało, że z perspektywy bezpieczeństwa Polski nie ma znaczenia, kto będzie prezydentem USA. 

Czytaj więcej

Prezydent USA Donald Trump
Konflikty zbrojne
Donald Trump mówi o „ósmej wojnie, którą zakończy”. „Jesteśmy blisko”

Trump w kampanii wyborczej sugerował, że może uzależniać wsparcie USA dla sojuszników z NATO od poziomu ich wydatków na obronność. Zapowiadał też, że zakończy wojnę na Ukrainie w ciągu 24 godzin. Po tym, jak został prezydentem, państwa NATO – z wyjątkiem Hiszpanii – zobowiązały się do zwiększenia wydatków na obronność do 5 proc. PKB (w tym 3,5 proc. PKB ma być przeznaczane bezpośrednio na zwiększanie potencjału obronnego). W kwestii wojny na Ukrainie Trump rozpoczął rozmowy z Władimirem Putinem, doszło też do trzech rund rozmów między delegacjami Rosji i Ukrainy – pierwszych takich rozmów od 2022 roku, ale nie przyniosło to przełomu. Obecny prezydent USA groził nałożeniem dodatkowych sankcji na Rosję, w tym sankcji wtórnych w postaci ceł nakładanych na kraje kupujące rosyjską ropę, ale jak dotąd tych gróźb nie zrealizował (wyjątkiem jest nałożenie dodatkowego, 25-procentowego cła na Indie, drugiego po Chinach największego odbiorcę rosyjskiej ropy). Administracja Trumpa, inaczej niż administracja Joe Bidena, nie zamierza uchwalać wielomiliardowych pakietów pomocy dla Ukrainy – USA pozwalają jednak europejskim sojusznikom z NATO kupować w Stanach Zjednoczonych broń, która potem trafia na Ukrainę.

Sondaż SW Research dla rp.pl z września 2025 roku: Polacy nadal uważają, że Kamala Harris byłaby lepszym prezydentem USA z perspektywy Polski

Uczestników najnowszego sondażu SW Research dla rp.pl spytaliśmy, kto – z perspektywy czasu – byłby lepszym prezydentem USA, biorąc pod uwagę polskie interesy. 

Foto: rp.pl/Weronika Porębska

Wyniki są bardzo podobne do tych z sierpnia 2024 roku. Na tak zadane pytanie Kamalę Harris wskazało 43,3 proc. badanych, a Donalda Trumpa – 26,5 proc. ankietowanych. 30,3 proc. respondentów nie ma zdania w tej kwestii. 

– Kamala Harris z polskiego punktu widzenia lepiej sprawowałaby funkcję prezydenta USA zdaniem ponad połowy badanych po 50. roku życia (53 proc.) i blisko co drugiej osoby (49 proc.) posiadającej wyższe wykształcenie. Takie zdanie podziela podobny odsetek uczestników badania, których dochód mieści się w granicach 5001 zł – 7000 zł netto (48 proc.). Zdecydowanie częściej niż pozostali Kamalę Harris za lepszego dla polskich interesów prezydenta uważają respondenci z miast o wielkości od 200 tys. do 499 tys. mieszkańców (65 proc.) – komentuje wyniki badania Dorota Cywińska, senior project manager w SW Research. 

Metodologia badania

Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 23-24 września 2025 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne. 

