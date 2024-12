Wszystko wskazuje na to, że w środę rząd Michela Barniera zostanie obalony

Aby uniknąć głosowania nad projektem budżetu, premier postanowił sięgnąć do art. 49.3 konstytucji. Zakłada on automatyczne wejście w życie ustawy finansowej, chyba że zostanie obalony rząd. Lewica od razu zapowiedziała, że wystąpi z wotum nieufności wobec ekipy Barniera. W poniedziałek także Le Pen, która ma 124 deputowanych, ogłosiła, że przyłączy się do tej inicjatywy.

To oznacza, że los ekipy Barniera, który był znany z umiejętności negocjacyjnych jako szef delegacji UE w rokowaniach rozwodowych z Wielką Brytanią, jest właściwie przesądzony. Żaden rząd V Republiki nie sprawował swojej funkcji tak krótko.

Czytaj więcej Polityka Michel Barnier. Z alpejskich stoków na szczyty władzy Organizator olimpiady w Albertville i negocjator brexitu ma stworzyć rząd w niezwykle skomplikowanej francuskiej rzeczywistości powyborczej. Michel Barnier dostał od prezydenta Emmanuela Macrona misję stworzenia rządu.

W tym starciu Emmanuel Macron praktycznie jest nieobecny. Prezydent nie może się podnieść po tragicznym błędzie, jakim było przedterminowe rozwiązanie parlamentu, co pozbawiło jego obóz polityczny większości. Z sondażu tygodnika „Le Journal du Dimanche” wynika, że 62 proc. Francuzów chce przedterminowej dymisji głowy państwa. Tylko 21 proc. pytanych widzi w nim „dobrego” prezydenta.

Aż 70 proc. mieszkańców kraju uważa, że ich warunki życia pogarszają się. Jedynie 3 proc. przyznaje, że ma dobre samopoczucie. Niepokojące jest także to, że tylko 65 proc. respondentów (w tym 50 proc. głosujących na ZN) wciąż uważa demokrację za najlepszy ustrój.

W V Republice tylko raz rząd został obalony. Było to w 1962 r., gdy premierem był Georges Pompidou. Prezydent de Gaulle ponownie mianował go jednak premierem, a także rozpisał referendum, wprowadzając wybór głowy państw w wyborach powszechnych. To okazało się później wzorem dla III Rzeczypospolitej.