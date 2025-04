Część z nich w przyszłości zapewne trafi do rosyjskiej armii i wyląduje na froncie wojny z Ukrainą. Tylko na terenie Krymu w szkołach utworzono 260 tzw. klas kadeckich, w których przygotowują do rosyjskich uczelni wojskowych ponad 6 tys. dzieci. Ponad 100 takich klas działa już w okupowanych częściach obwodów ługańskiego, zaporoskiego i chersońskiego. Nie brakuje ich również w obwodzie donieckim, są tworzone od 2014 roku, ale tamtejsze władze okupacyjne nie podają ich liczby.

Dla najmłodszych uczniów szkół podstawowych na okupowanych terenach Putin również ma ofertę. Dwa lata temu powołał organizację „Orlęta Rosji”, która już zadomowiła się we wschodniej części Ukrainy. – Chodzi o najmłodsze dzieci, najbardziej podatne na różnego rodzaju wpływy. Zwłaszcza jeżeli mówimy o Krymie i tych częściach obwodów ługańskiego i donieckiego, które są już okupowane od 11 lat. To dzieci, które nigdy nie żyły pod rządami Ukrainy, urodziły się pod okupacją, chodziły tam do przedszkola i poszły do szkół. To bardzo niebezpieczny ruch, o którym niewiele mówimy – alarmowała kilka dni temu pochodząca z Krymu kijowska obrończyni praw człowieka Maria Sulianina.

Rosyjska okupacja. Co piąty młody Ukrainiec uczy się w rosyjskiej szkole

Obecnie co piąty ukraiński uczeń (około 1,6 mln dzieci) uczęszcza do rosyjskich szkół na okupowanych przez Władimira Putina terytoriach. Niemal 200 takich szkół nazwano ku czci rosyjskich wojskowych poległych w wojnie z Ukrainą. Z oddalonych rosyjskich regionów przeprowadzają się tam nauczyciele (Kreml uruchomił specjalny program dopłat dla nich), którzy tłumaczą ukraińskim dzieciom, że „ich ojczyzną jest Rosja” i że w „Kijowie rządzą faszyści”.

„W lutym 2014 roku na Ukrainie dzięki bezpośredniemu wsparciu ze strony Zachodu doszło do krwawego zbrojnego przewrotu. Prezydent Wiktor Janukowycz został obalony, a władzę w kraju objęła junta” – czytamy w podręczniku do Historii Rosji (dla uczniów 11. klasy) autorstwa byłego ministra kultury (a obecnie doradcy Putina) Władimira Miedinskiego. Tak rewolucję na kijowskim Majdanie tłumaczą młodym Ukraińcom.