Rosja kolonizuje okupowane ziemie Ukrainy. Przykłady z Mariupola

Przynajmniej tak mówią dziennikarzom.

Nawet obecnie nikt nie jest w stanie oszacować, ilu mieszkańców Mariupola zginęło w czasie barbarzyńskiego, rosyjskiego oblężenia w zeszłym roku. Ukraińskie władze miasta mówią o 20-22 tys. zabitych i zamordowanych mieszkańcach, ale zastrzegają się że nie są to liczby ostateczne. Pozostali przy życiu rozbiegli się we wszystkie strony: do Rosji, do Ukrainy, do innych miast pod rosyjską okupacją. Nieliczni pozostali na miejscu.

- Nie boję się, że miasto może jeszcze ucierpieć. Nasze rubieże są strzeżone przez niezawodne siły zbrojne, a wojna zbliża się do swego logicznego końca – mówił Eldar, kolejny szukający domu w Mariupolu.

Koloniści zamiast starych mieszkańców

Po ponad roku od zdobycia miasta okupacyjne władze zbudowały w nim tylko jeden tzw. mikrorejon (kilka budynków mieszkalnych, tworzących jedną jednostkę administracyjną) pod nazwą Newski. To tutaj przyjechał Władimir Putin w nocy 19 marca. Ukraińskie władze uważają, że Rosjanie zbudowali go dla swoich miejscowych kolaborantów oraz osób, które przyjechały z Rosji.