Król wędlin i miliony zabezpieczone przed upadkiem spółki. Kto ma do nich prawo?

Ten sam artykuł w ustępie trzecim stanowi też, że po ogłoszeniu upadłości niedopuszczalna jest egzekucja z masy upadłości i dokonywanie zabezpieczeń na majątku upadłego. W konsekwencji prokurator uznał, że skoro przepis o zawieszeniu i umorzeniu dotyczy postępowania egzekucyjnego a nie zabezpieczającego, to z dalszego brzmienia tej normy wynika, iż zabezpieczenie ustanowione przed ogłoszeniem upadłości pozostaje w mocy.

O losach majątku ZK Henryk Kania zdecyduje Sąd Najwyższy

Innego zdania jest syndyk, który zaskarżył decyzję prokuratury. Do zażalenia dołączono obszerną opinię prawną prof. Jarosława Zagrodnika z Uniwersytetu Śląskiego, z której wynika, że zabezpieczony w postępowaniu karnym majątek z chwilą ogłoszenia upadłości wchodzi w skład masy upadłościowej, co skutkuje upadkiem zabezpieczenia. W rezultacie środki te powinny trafić do syndyka, który zarządza masą upadłości spółki.

Katowicki sąd nie rozstrzygnął jednak tej skargi. Ma bowiem wątpliwości, jak interpretować przepisy i co zrobić z mieniem upadłych zakładów mięsnych. W związku z tym zwrócił się do Sądu Najwyższego z zagadnieniem prawym: „Czy skutkiem ogłoszenia upadłości podmiotu zobowiązanego w rozumieniu art. 91a § 1 k.p.k. mienie tego podmiotu, na którym ustanowiono zabezpieczenie majątkowe w postępowaniu karnym przed datą ogłoszenia upadłości, staje się ex lege składnikiem masy upadłości, w myśl art. 61 i 62 ustawy Prawo upadłościowe i podlega zarządowi syndyka, w związku z czym winno być wydane syndykowi po zarządzeniu przez prokuratora zwrotu zabezpieczenia?”

Innymi słowy, sąd pyta, czy majątek zabezpieczony w toku postępowania karnego, przed dniem ogłoszenia upadłości, wchodzi w skład masy upadłości i powinien trafić do syndyka.

Sprawę rozstrzygnie skład trzech sędziów Izby Karnej SN, którego sprawozdawcą będzie Paweł Kołodziejski. Nie wyznaczono jeszcze terminu rozpoznania zagadnienia.