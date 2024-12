Co na to mec. Jakub Wende, obrońca Wojciecha Olejniczaka? – Zachowywał się dokładnie tak samo jak w stosunku do 90 proc. innych klientów agro w Alior Banku. Nie wiem, co prokuratura rozumie przez „prywatną znajomość” ponad to, że były to działania wynikające z jego obowiązków jako dyrektora departamentu, do którego zadań należało między innymi utrzymywanie stałych, dobrych relacji z klientami banku, na bardzo konkurencyjnym rynku – stwierdza mec. Wende. Zastrzega, że nie może odpowiadać na pytania o śledztwo. – Mój klient nie przyznał się do stawianych mu zarzutów. Złożył wyjaśnienia, został zwolniony przez sąd, który nie uwzględnił wniosku prokuratury o zastosowanie aresztu tymczasowego.

Olejniczak wpłacił milion złotych poręczenia. Prokuratura broni nie składa i złoży zażalenie na odmowę aresztu.