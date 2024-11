Wojciech Olejniczak, były szef SLD, europoseł i pięć innych osób zostało zatrzymanych przez CBA do śledztwa prowadzonego przez Śląski wydział przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej w środę rano. – Sprawa nie ma związku z PZU – poinformował „Rz” prok. Przemysław Nowak, rzecznik Prokuratury Krajowej.

Zatrzymanie Wojciecha Olejniczaka: Śledztwo dotyczy szkody na rzecz Alior Banku

„Dzisiaj rano w Warszawie, Radomiu i Zgierzu agenci CBA zatrzymali 6 osób. Po zakończeniu czynności procesowych osoby te zostaną przewiezione do wydziału zamiejscowego Prokuratury Krajowej w Katowicach. Na tym etapie są to jedyne informacje, które mogę Państwu przekazać” – napisał na X Jacek Dobrzyński, rzecznik CBA.

Według nieoficjalnych informacji „Rzeczpospolitej” chodzi o śledztwo dotyczące szkody na rzecz Alior Banku, który udzielał pożyczek zadłużonym Zakładom Mięsnym Henryk Kania z Pszczyny. Olejniczak był w tym okresie dyrektorem departamentu biznesu agro w Aliorze. – Pięciu pozostałych zatrzymanych to byli pracownicy tego banku – potwierdziła nam osoba znająca kulisy tego śledztwa. Jak pisał „PB”, współpraca firmy Kania z Aliorem (finansowanie spółki, która znajdowała się w trudnej sytuacji) rozpoczęła się w marcu 2018 r. ale już rok później władze Aliora, które były największym wierzycielem spółki, założyły zawiadomienie do prokuratury, zarzucając zakładom fałszowanie raportów finansowych. Według banku chodziło o stratę 140 mln zł. Już w 2017 r. na duże ryzyko finansowania pszczyńskich zakładów wskazywał audytor spółki. Mimo to bank systematycznie dofinansowywał firmę. „Audytorzy ocenili, że Agnieszkę Morę (dyrektor zarządzającą pionem ryzyka w banku) oraz członków zarządu Macieja Surdyka i Marka Szcześniaka obciążało zasiadanie w komitecie kredytowym, który zarekomendował zwiększenie finansowania ZMHK w kwietniu 2019 r., oraz to, że decyzję podjęto na podstawie nieaudytowanego sprawozdania finansowego ZMHK za 2018 r.” – pisał „PB”.