Wielka Brytania będzie odsyłać imigrantów do Rwandy. Czy to uratuje torysów?

Sunak uznał jednak, że nie ma innego sposobu na uniknięcie druzgocącej klęski Partii Konserwatywnej w wyborach, które muszą zostać rozpisane w trakcie nadchodzącego roku. Najnowszy sondaż instytutu YouGov (6–7 grudnia) podaje, że torysi mogą liczyć na ledwie 22 proc. głosów, podczas gdy Partia Pracy – 45 proc. Taki wynik zupełnie zmarginalizowałby ugrupowania Sunaka w Izbie Gmin, a może nawet doprowadził do jego rozpadu.

Brytyjczycy są zwyczajnie zmęczeni 13 latami rządów Partii Konserwatywnej. Największe mają jednak do niej pretensje o to, że nigdy nie spełniła świetlanej wizji kwitnącego kraju po brexicie. Przeciwnie, poziom życia załamał się z powodu drożyzny.

Żadne kłamstwo władz nie jest jednak tak rażące jak to odnoszące się do emigracji. Były premier Johnson obiecywał bowiem, że po wyjściu z Unii Londyn „odzyska kontrolę nad granicami królestwa”. Podtrzymywał obietnicę wysuniętą po raz pierwszy przez Davida Camerona, że imigracja netto (różnica między przyjeżdżającymi i wyjeżdżającymi) będzie mniejsza niż 100 tys. rocznie. Opublikowane parę tygodni temu dane za zeszły rok są pod tym względem dramatycznie odmienne – saldo netto wyniosło 745 tys. osób. Dla kraju, który cechuje się jedną z najwyższych gęstości zaludnienia na świecie, to wynik nie do przyjęcia – uważa wielu wyborców. Także tych z opozycji.

– To są liczby zdecydowanie za wysokie – przyznaje lider Partii Pracy sir Keir Starmer.

Tyle że ustawa dotycząca Rwandy odnosi się do nielegalnej migracji, która stanowi tylko niewielką część napływu przyjezdnych. Chodzi w szczególności o uciekinierów, którzy dostali się na Wyspy na pokładzie pontonów czy małych tratw, forsując kanał La Manche. W zeszłym roku było ich 46 tys. Jednak właśnie ta część przyjezdnych jest szczególnie kłopotliwa dla brytyjskiego rządu, bo pokazuje w namacalny sposób, że nie tylko nie jest on w stanie kontrolować granic kraju, ale nawet dojść do porozumienia z tak bliskim partnerem jak Paryż. Teraz każdy nielegalny imigrant, którego policja przyłapie bezpośrednio na plaży czy w głębi, miałby być automatycznie odsyłany do Rwandy. To właśnie wizja wylądowania gdzieś w głębi Afryki miałaby odstraszyć przybyszy z Francji.