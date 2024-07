A praca „na przepływach przeciwnych” czyli wykorzystywanie juanów, które trafiają do banku na konta eksporterów w celu zapłaty za towary lub wymiana zobowiązań dłużnych w celu skompensowania takich transakcji – staje się coraz trudniejsza, zgadza się szef firmy agenta płatniczego. Eksport przechodzący przez VTB-Shanghai jest mniejszy niż płatności za import, wyjaśnia.

Sankcje USA bardzo skuteczne

W efekcie bezpośrednie płatności z Rosji na rzecz Chin w juanach, co wcześniej było trudne, obecnie niemal przestały docierać do odbiorców. „O ile przed 12 czerwca chińscy kontrahenci szybko i bez problemów otrzymali około 15 proc. takich płatności, to obecnie, według naszych szacunków, dociera do nich zaledwie około 5 proc.” – udostępnia dane źródło „The Moscow Times”.

Co gorsza, pojawia się problem z jedynym schematem rozliczeń transakcji handlu zagranicznego, który działał szybko i niemal bez przerwy czyli pośrednictwem agentów płatniczych w innych jurysdykcjach. Wiosną, kiedy zaczęto masowo odmrażać płatności do Chin, wielu importerów zrezygnowało z banków i zaczęło korzystać z usług takich pośredników. To znacznie podniosło koszty (według importerów o 3-5 proc.), ale pieniądze dotarły i towar dotarł. Pojawienie się „brudnego” juana wszystko zrujnowało.

„W ciągu ostatniego miesiąca trzech na pięciu naszych agentów płatniczych wskazało, że będą pracować wyłącznie z czystym juanem” – mówi rosyjski dostawca sprzętu z Chin. Niektórzy agenci są gotowi przyjąć ruble i sami je wymienić na „czyste” juany, ale jest to bardzo drogie. Prawie 10 proc., biorąc pod uwagę straty „agencji” i przeliczenia kursowe, a w przypadku towarów „mocno sankcjonowanych” – nawet jeszcze droższe – narzeka.

Chiński przemyt bierze górę

Można spróbować zapłacić bezpośrednio do Chin w rublach, ale jak przyznają rosyjscy importerzy „nie jest tak łatwo je tam wcisnąć”. Nie wszystkie chińskie banki są gotowe akceptować płatności w rosyjskiej walucie, a te, które są, często ustalają wygórowane kursy wymiany na „czysty” juan , kontynuuje rozmówca „The Moscow Times”. Ale nawet po dotarciu do Chin nie jest tam łatwo płacić rublami: niewielu Chińczyków ich potrzebuje.