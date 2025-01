Rośnie presja na juana. Obawa przed wojną handlową z USA rośnie

Wygląda bowiem na to, że nowa administracja Trumpa będzie kontynuowała kurs wobec tych spółek przyjęty przez ekipę Joe Bidena. Marco Rubio, wyznaczony na nowego sekretarza stanu, opowiadał się wcześniej za wdrożeniem restrykcji przeciwko CATL i kilku innych wielkich chińskich firm.

Agencja Reuters doniosła, że w zeszłym tygodniu władze chińskich giełd papierów wartościowych zwróciły się do kilku dużych funduszów typu mutual, by ograniczyły sprzedaż akcji. – To może wskazywać na obawy przed tym, że zagraniczni posiadacze chińskich akcji mogą je mocniej wyprzedawać – uważa George Magnus, analityk w SOAS China Institute.

Giełdy w Szanghaju i Shenzen starają się też jednak uspokajać inwestorów. W niedzielę wydały komunikat, że przedstawiciele ich władz spotkali się z inwestorami zagranicznymi i zapewnili ich o tym, że chiński rynek kapitałowy nadal będzie szerzej otwierany na pieniądze pochodzące z zagranicy.

Luzowanie monetarne

Tymczasem rentowność chińskich obligacji dziesięcioletnich spadła na początku tygodnia poniżej poziomu 1,6 proc. i stała się rekordowo niska. Różnica między nią a rentownością podobnych obligacji amerykańskich przekroczyła 300 pkt baz.