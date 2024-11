„Oni”, to znaczy Zachód, już na początku rozpętanej przez Kreml wojny pozbawili reżim dostępu do banknotów dolarowych i euro. Ich import do Rosji został zakazany. To utrudniało i coraz bardziej utrudnia rosyjski handel zagraniczny.

Bank Rosji zablokował dolarowe konta Rosjan

Zupełnie inaczej niż urzędnicy Kremla na dolara patrzą zwykli zjadacze chleba w Rosji. W momencie wybuchu wojny, Rosjanie masowo zaczęli likwidować konta walutowe, zabierać gotówkę lub przelewać ją za granicę. Po dwóch tygodniach – 9 marca 2022 r. – Bank Rosji zablokował konta i wprowadził dla obywateli limit wycofywania euro i dolarów. Blokadę kont obywateli przez państwo reżim tłumaczy tym, że zachodnie sankcje ograniczyły import banknotów dolarowych i euro do Rosji.

W sierpniu 2022 r. ograniczenia dotyczące wypłat gotówki w walutach obcych zostały przedłużone o kolejne pół roku, do 9 marca 2023 roku. I tak są przedłużane do dziś. Rosyjskie banki i reżim wykorzystują waluty obywateli do transakcji dolarowych. Popyt na dolara w Rosji wymusił też na władzach wprowadzenie obowiązkowej dla największych eksporterów odsprzedaży części walutowych zysków na rosyjskim rynku.

Juan nie zastąpi dolara

Gazeta RBK na podstawie danych banku centralnego wyliczyła, że w drugim kwartale 2024 roku udział dolara i euro w rachunkach za rosyjski eksport po raz pierwszy w historii spadł poniżej 20 proc. i wyniósł 17,6 proc. W ciągu roku oznacza to spadek o 14,7 punktów procentowych.

Tylko nieliczne kraje godzą się na handel z Rosją w juanach chińskich. A niedawno sami Chińczycy zabronili bankom przyjmowania od rosyjskich podmiotów i osób juanów „niewiadomego pochodzenia”. W rublach z Rosjanami handlować nie chce nikt, kto nie musi.

Niedawno Putin przyznał na szczycie BRICS w Kazaniu, że dolar pozostaje najważniejszym instrumentem światowych finansów. Uznał jednak, że „wielkim błędem” jest wykorzystywanie amerykańskiej waluty jako środka do osiągnięcia celów politycznych, gdyż podważa to zaufanie do niej.