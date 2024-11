Rubel traci na wartości. Chiński pieniądz rządzi w Rosji

We wtorek kurs chińskiego juana na moskiewskiej giełdzie wzrósł w pierwszej godzinie handlu o 0,9 proc., czyli o 12 kopiejek i osiągnął 13,791 rubli. Jak podkreśla portal quote.ru chińska waluta notowana jest na obecnym poziomie po raz pierwszy od ponad roku, a dokładnie od 11 października 2023 r.

Reklama

Spadek eksportu i wzrost importu w Rosji topią rubla

Eksperci podkreślają, że rubel dalej słabnie pomimo podwyżki kluczowej stopy procentowej przez Bank Rosji do 21 proc. - Podwyższenie stopy nie doprowadziło do umocnienia rubla, ponieważ działają silniejsze negatywne czynniki: spadek rosyjskiego eksportu i wzrost importu, obniżenie standardów repatriacji dochodów eksporterów i kompresja płynności juana. Zmniejsza to ogólną podaż walut obcych na rynku rosyjskim i czyni rubla niezwykle wrażliwym – podkreśla Michaił Zelcer, ekspert BCS World of Investments.

Czytaj więcej Dane gospodarcze Kreml zaczął ukrywać dane o inflacji. Ceny w Rosji galopują Po utajnieniu jednej trzeciej budżetu federalnego, obrotów handlu zagranicznego, wielkości wydobycia ropy i gazu oraz innych kluczowych danych gospodarczych Kreml zdecydował o ukryciu przed opinią publiczną kolejnego bloku statystyk. To dane o coraz szybszym wzroście cen w Rosji.

- Niskie ceny ropy naftowej, notowane od początku września, także działają przeciwko rublowi – podkreśla Natalia Waszczeniuk, starsza analityk z firmy zarządzającej „Pierwaja". Według amerykańskiej Energy Information Administration (EIA) średnia cena ropy Brent we wrześniu wyniosła 74 dolary za baryłkę, a pod koniec października ropa potaniała do 71 dolarów za baryłkę.

- Pogorszenie na rynku ropy naftowej stwarza negatywne tło dla krótkoterminowych perspektyw rubla – uważa Natalia Waszczeniuk.