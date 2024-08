Czytaj więcej Banki Chińczycy odcinają Rosjan od juana. Banki zrywają z giełdą w Moskwie Szybko zamykają się ostatnie drzwi dla rosyjskiego handlu z zagranicą. Chińskie banki zrywają współpracę z objętą sankcjami giełdą w Moskwie. To oznacza dla Rosjan brak dostępu do waluty, służącej im obecnie do 99 proc. transakcji transgranicznych.

Oprócz juana na giełdzie w dalszym ciągu krąży kilka „przyjaznych” walut, w tym kazachskie tenge i białoruski rubel. Ponadto handel lirą turecką, który jeszcze dwa lata temu był postrzegany jako zamiennik „toksycznego” dolara i euro, jest kontynuowany, ale skala tego handlu gwałtownie maleje. Jeśli w zeszłym roku lirą handlowano za rekordową kwotę 50 mld rubli miesięcznie (ponad 2 mld rubli dziennie, co dziś odpowiada blisko 92 mln zł), to teraz obroty spadły prawie 100-krotnie — do 20-30 mln rubli dziennie.

Eksperci rosyjscy szacują, że amerykańskie sankcje zmniejszyły obroty walutowe na moskiewskiej giełdzie o jedną trzecią, jak wcześniej oszacował Bank Rosji: średni dzienna wielkość transakcji spadła z 418 mld rubli do 282 mld w drugiej połowie czerwca.