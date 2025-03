Brak transparentności umożliwiał emitentom stablecoins lokowanie dolarów ryzykownie, co dawało wprawdzie wysokie zyski, ale – jak wiadomo – osiągali je tylko do czasu, gdy ryzyko się materializowało, i ponosili straty

W stronę transparentności

Dotąd było oczywiste, że stablecoins nie są pieniądzem choćby z tego względu, że były wprawdzie wymienialne na dolary w relacji 1:1, ale ich wartość mogła mocno spaść, co wielu z nich się przydarzyło. Skąd brały się kłopoty stablecoins? Stąd, że blockchain nie jest bilansem. Jest rejestrem zawartych transakcji. W takiej sytuacji widoczna jest tylko pasywna strona bilansu emitenta kryptowalut. Widać jedynie to, ile ich wyemitował, a tym samym zobowiązał się wymienić je na żądanie na dolary. Nie widać natomiast w blockchainie tego, w co emitenci kryptowalut lokują uzyskane z ich sprzedaży dolary. Ten brak transparentności umożliwiał emitentom stablecoins lokowanie dolarów ryzykownie, co dawało wprawdzie wysokie zyski, ale – jak wiadomo – osiągali je tylko do czasu, gdy ryzyko się materializowało, i ponosili straty.

To ma się zmienić. Kilka miesięcy temu Bank Anglii i Bank Rozrachunków Międzynarodowych ogłosiły, że uruchamiają eksperymentalny system, który będzie umożliwiał zbieranie rzetelnych informacji o aktywach emitentów kryptowalut, a więc o tym, w co lokują swoje dolarowe rezerwy. Mamy też do czynienia z falą regulacji, które mają zobowiązać emitentów stablecoins do publikowania swoich bilansów. Ma to ich zmusić do lokowania rezerw wystarczająco rozsądnie, by nabywcy kryptowalut mogli je swobodnie wymienić z powrotem na dolary.

Ktoś zapyta, czy będzie można, gdy to wszystko już się stanie, traktować stablecoins jako równie bezpieczne jak depozyty w banku? Tak nie będzie. Jeśli ktoś chciałby takie regulowane i nadzorowane stablecoins do czegoś porównać, to raczej do funduszy rynku pieniężnego, a nie depozytów bankowych. By pokazać różnicę, przypomnijmy, dlaczego w przypadku funduszy rynku pieniężnego zdarzają się runy, a nie zdarzają się w przypadku depozytów gospodarstw domowych.