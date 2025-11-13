Aktualizacja: 13.11.2025 13:00 Publikacja: 13.11.2025 11:39
W czwartek inwestorzy pozostają pozytywnie nastawieni do złotego, co wspiera jego notowania względem najważniejszych walut. W godzinach przedpołudniowych mniej płacono za dolara, który po porannej przecenie kosztuje ok. 3,64 zł. Krajowa waluta korzystnie wypada także na tle euro, które lekko zniżkowało, schodząc poniżej poziomu 4,23 zł. Z kolei notowania franka szwajcarskiego ustabilizowały się w okolicach poziomu 4,58 zł.
Krajowa waluta korzysta z globalnej słabości dolara, będącej efektem poprawy nastrojów na rynkach. Inwestorzy poczuli ulgę po tym , jak prezydent USA Donald Trump podpisał w środę wieczorem ustawę o finansowaniu rządu, która kończy najdłuższy shutdown w historii Stanów Zjednoczonych. – Rynek walutowy odetchnął, bo zakończenie shutdownu redukuje ryzyko polityczne, które przez ostatnie tygodnie działało jak stała presja osłabiająca dolara. Inwestorzy wkrótce odzyskają pełny obraz kondycji amerykańskiej gospodarki i będą mogli ponownie analizować dane o zatrudnieniu, inflacji czy sprzedaży detalicznej, co pozwoli im dokładniej ocenić perspektywy polityki monetarnej Rezerwy Federalnej – wyjaśnia w komentarzu porannym Mikołaj Sobierajski, analityk XTB. W jego ocenie decyzje Fed pozostają kluczowym czynnikiem wpływającym na wartość dolara. – Obecnie rynek uwzględnia możliwość łagodzenia polityki monetarnej w kolejnych miesiącach, choć nie oczekuje drastycznych cięć stóp procentowych w najbliższym czasie – zauważa.
