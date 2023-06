Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 478 24 lutego 2022 roku Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. P.o. minister obrony Danii poinformował, że ukraińscy piloci będą szkolić się na myśliwcach F-16 w bazie duńskich Sił Powietrznych.

W piątek w spotkaniu z Wołodymyrem Zełenskim wzięli udział: prezydent RPA Cyril Ramaphosa, prezydent Komorów Azali Assoumani, prezydent Senegalu Macky Sall, prezydent Zambii Hakainde Hichilema, premier Egiptu Mustafa Madbuli, oraz specjalni wysłannicy prezydentów Konga i Ugandy. - To historyczna misja mająca na celu osiągnięcie pokoju. Składa się z dziesięciu głównych elementów. Przede wszystkim musimy uważnie słuchać dziś prezydenta Zełenskiego, a jutro prezydenta Putina - powiedział Ramaphosa.

Prezydent RPA wyjaśnił, że podczas rozmowy z prezydentem Ukrainy poruszony został również jego plan, nazywany Formułą Pokoju. - Chcemy też zaapelować do Władimita Putina o jego wizję drogi do pokoju - dodał.

Według Ramaphosy „droga w kierunku pokoju będzie trudną drogą, która wymaga postawienia wszystkich opcji na stół." - Głównym elementem misji, z którą tu przybyliśmy, jest to, że (...) pokój musi zostać osiągnięty w drodze negocjacji, na drodze dyplomatycznej. Jesteśmy pewni, że musimy dążyć do pokoju, ponieważ wszystkie wojny kiedyś się kończą. Uważamy, że ta wojna musi się zakończyć tak szybko, jak to możliwe - mówił, nazywając deeskalację konfliktu nazwał trzecim elementem planu pokojowego.