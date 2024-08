Pompeje wciąż niepoznane. Archeolodzy odkryli szczątki kolejnych ofiar erupcji Wezuwiusza

Prawie dwa tysiące lat po erupcji Wezuwiusza archeolodzy wciąż odkrywają tajemnice Pompei. Najnowsze znalezisko opisane zostało w "E-Journal of the Archaeological Park of Pompeii".