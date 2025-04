Naukowcy zbadali szkielet rzymskiego gladiatora. Przełomowe wyniki analiz

Jednak tym, co najbardziej zaintrygowało badaczy, były widoczne na miednicy mężczyzny tajemnicze zagłębienia przypominające ugryzienia drapieżnika.

Pierwszy fizyczny dowód na walki gladiatorów ze zwierzętami

Aby wyjaśnić pochodzenie śladów, naukowcy stworzyli ich trójwymiarowe skany, a następnie przeprowadzili eksperymenty kryminalistyczne. Porównali ślady na miednicy z ugryzieniami różnych drapieżników, w tym próbkami ugryzień lwa w zoo. Okazało się, że pochodzą one od dużego kota, najprawdopodobniej właśnie lwa. Badacze stwierdzili również, że rana po ugryzieniu nie zagoiła się i w związku z tym była prawdopodobną przyczyną śmierci mężczyzny.

Tym samym okazało się, że ślady na szkielecie są pierwszym i jedynym jak do tej pory fizycznym dowodem na walki gladiatorów ze zwierzętami. Uwagę na ten fakt zwrócił prof. Thompson cytowany w komunikacie Maynooth University: - Przez lata nasza wiedza na temat rzymskich walk gladiatorów i widowisk ze zwierzętami opierała się w dużej mierze na tekstach historycznych i przedstawieniach artystycznych. To odkrycie dostarcza pierwszego bezpośredniego, fizycznego dowodu na to, że takie wydarzenia miały miejsce w tym okresie, zmieniając nasze postrzeganie rzymskiej kultury rozrywkowej w regionie.

Podobne spostrzeżenia miała również Malin Holst, współautorka badań wykładająca osteoarcheologię na Wydziale Archeologii w University of York, cytowana przez serwis EurekAlert!: - Ślady ugryzień zostały prawdopodobnie zrobione przez lwa, co potwierdza, że ​​szkielety pochowane na cmentarzu należały do ​​gladiatorów, a nie żołnierzy lub niewolników, jak początkowo sądzono, i stanowią pierwsze osteologiczne potwierdzenie interakcji człowieka z dużymi drapieżnikami w warunkach walki lub rozrywki w świecie rzymskim.