Na tę informację czekano 45 lat. Naukowcy odkryli tajemnicę księżyca Io

Za intensywną aktywność wulkaniczną Io odpowiada bliskie sąsiedztwo gigantycznego Jowisza. Jak wyjaśniają autorzy badania, pod wpływem ogromnej siły grawitacyjnej Jowisza Io jest „ściskana jak gumowa piłka”. Proces ten doprowadza do generowania ogromnej ilości ciepła wewnątrz księżyca. - Robi się tak gorąco, że wnętrze (Io) dosłownie topi się i jest wyrzucane na zewnątrz. Erupcje są nieustanne. To jak nieustanna ulewa – opisuje Scott Bolton nazywając Io „torturowanym księżycem”.

Co pokazała sonda kosmiczna Juno?

W trakcie przelotu w pobliżu Io sonda komiczna Juno dokonała dokładnego pomiaru grawitacji księżyca. Otrzymane dane porównano także z informacjami uzyskanymi w czasie poprzednich misji (m.in. sondy kosmicznej Galileo NASA). Dane z obserwacji wskazały na obecność w większości stałego wnętrza pod powierzchnią Io. Tym samym potwierdzono tezę o lokalnych źródłach magmy, które zasilają wulkany naturalnego satelity. Dotychczas zakładano, że księżyc posiada raczej jednolity, globalny ocean magmy zlokalizowany płytko pod powierzchnią.

Naukowcy liczą na to, że nowe dane pozwolą zrozumieć proces kształtowania się naturalnych satelitów w Układzie Słonecznym. - To pozwoli nam zrozumieć inne księżyce, takie jak Enceladus (księżyc Saturna) i Europa, a nawet egzoplanety (...). Nasze nowe odkrycia dają okazję do przemyślenia tego, co wiemy o formowaniu się i ewolucji planet – wyjaśnia główny autor badania Ryan Park z Solar System Dynamics Group (NASA). Dalsze badania nad Jowiszem i jego księżycami będą kontynuowane m.in. na bazie nowych danych dostarczanych przez sondę Juno.