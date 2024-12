Zmiany na powierzchni Księżyca. Naukowcy opublikowali nowe wyniki badań

Badania przeprowadzone zostały przez zespół naukowców pod przewodnictwem Francisa Nimmo, profesora Wydziału Nauk o Ziemi i Planetach na Uniwersytecie Kalifornijskim w Santa Cruz. Ich wyniki opublikowano 18 grudnia w czasopiśmie naukowym „Nature”. O odkryciach piszą m.in. serwisy NBC News i Space.com.

Księżyc może być o ponad 100 mln lat starszy niż sądzono

Przez wiele lat naukowcy byli zdania, że Księżyc powstał ok. 4,35 mld lat temu w efekcie zderzenia obiektu wielkości Marsa z młodą Ziemią. Datowanie to opierali na próbkach powierzchni naszego satelity dostarczonych przez misję Apollo.

Jednak już wówczas pojawiały się głosy o tym, że powstanie naszego satelity musiało nastąpić wcześniej. Po pierwsze sugerował to wiek niektórych minerałów pobranych ze skał księżycowych, w tym cyrkonu. Ich powstanie datowano na ok. 4,5 mld lat temu, co nie zgadzało się z uznawaną przez naukowców datą powstania Księżyca. Po drugie ok. 4,35 mld lat temu w naszym Układzie Słonecznym nie było tak dużych ciał niebieskich potrzebnych do zderzenia, w wyniku którego powstał Księżyc. Już wcześniej bowiem ciała te połączyły się w planety.

W związku z tym niektórzy naukowcy sugerowali, że nasz satelita powstał wcześniej. Ich teorię potwierdzają najnowsze odkrycia, według których mogło to nastąpić ok. 4,51 mld lat temu. Natomiast późniejsze zjawiska, do których doszło na powierzchni Księżyca, ukryły jego rzeczywisty wiek.