Zaskakujące odkrycie w pobliżu czarnej dziury w naszej galaktyce. Naukowcy sądzili, że to niemożliwe

Najnowsze odkrycie możliwe było dzięki danym zebranym przez teleskop VLT (Very Large Telescope, VLT) należący do Europejskiego Obserwatorium Południowego (European Southern Observatory, ESO). VLT znajduje się w Obserwatorium Paranal na pustyni Atakama w Chile. Dane uzyskane z VLT pokazały powtarzające się zmiany prędkości gwiazdy, co pozwoliło naukowcom odkryć, że są to w rzeczywistości dwie gwiazdy, które krążą wokół siebie.

Nowo odkryta gwiazda podwójna otrzymała nazwę D9. Naukowcy szacują, że ma ona jedynie 2,7 mln lat, a w ciągu kolejnego miliona lat, za sprawą siły grawitacji pobliskiej czarnej dziury, połączy się w pojedynczą gwiazdę. Odkryta więc została w samą porę.

- W kosmicznych skalach czasu daje to jedynie krótkie okno, aby obserwować taki układ podwójny – a nam się to udało! – przyznała Emma Bordier z Uniwersytetu w Kolonii, współautorka badań, cytowana w komunikacie prasowym ESO.

Nowa gwiazda podwójna może przyczynić się do kolejnych odkryć

Przez długi czas naukowcy uważali, że w ekstremalnym środowisku w pobliżu supermasywnej czarnej dziury nie mogą tworzyć się nowe gwiazdy. Teoria ta okazała się jednak nieprawdziwa, ponieważ blisko Sagittarius A* odkryto kilka młodych gwiazd. Natomiast najnowsze odkrycie gwiazdy podwójnej pokazuje, że nawet ona była w stanie powstać w tak trudnych warunkach.