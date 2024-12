Nowe badanie dotyczące mózgu i schematów uczenia się opublikowano 3 grudnia w czasopiśmie „Proceedings of the National Academy of Sciences” (PNAS). Za nowatorski projekt odpowiada grupa badaczy z Uniwersytetów w Rochester, Yale i Princeton.

Reklama

Alternatywna droga zdobywania wiedzy. „Rzeźbienie mózgu”

Badanie dotyczy innowacyjnej metody tzw. rzeźbienia wzorców aktywności mózgu. Chodzi o metodę nauki nowych kategorii wizualnych obiektów.

Uczestników badania „uczono” poprzez nieinwazyjną, zewnętrzną manipulację mózgu, przy wykorzystaniu neuroobrazowania w czasie rzeczywistym oraz tzw. neurofeedbacku. - Dzięki naszej metodzie nie tylko możemy przesuwać złożone wzorce w mózgu w kierunku znanych, ale także – po raz pierwszy – bezpośrednio zapisywać nowy wzorzec w mózgu i mierzyć, jaki ma on wpływ na zachowanie danej osoby – wyjaśnia główna autorka badania Coraline Iordan z Uniwersytetu w Rochester.

„Rzeźbienie mózgu”. Nowy klucz do procesu uczenia się?

Nowatorski proces uczenia się mózgu opracowano przy wykorzystaniu neurofeedbacku i obrazowania mózgu metodą rezonansu magnetycznego (fMRI). Uczestników badania umieszczono we wnętrzu aparatu do rezonansu magnetycznego. Każda z badanych osób miała skupić się na obserwacji obiektów wizualnych, wyświetlanych na małym lustrze przypominającym ekran. Obserwowane obiekty miały formę abstrakcyjnych kształtów przypominających motyla lub cebulkę rośliny. Wyświetlany obiekt delikatnie pulsował.

Uczestników badania poinstruowano, aby za pomocą “wygenerowanego stanu umysłu” zmniejszyli oscylację (drgania) obiektu lub spróbowali go zatrzymać. Co istotne, autorzy badania nie poinformowali uczestników, w jaki sposób mają osiągnąć pożądany stan umysłu (czyli taki, który pozwoli m.in. „zatrzymać” obserwowany obiekt). Badane osoby otrzymywały za to na bieżąco neurofeedback. Obraz przestawał pulsować, gdy uczestnikowi badania udawało się przedstawić (w myślach) obiekt wizualny podobny do wzorca aktywności mózgu, którą wcześniej określili naukowcy.