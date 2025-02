- Jeśli jest to konieczne, zrobimy to, przejmiemy to miejsce, rozwiniemy je, stworzymy tysiące, tysiące miejsc pracy i będzie to coś, z czego cały Bliski Wschód będzie bardzo dumny – kontynuował prezydent USA.



- Widzę nas jako właściciela w długiej perspektywie i spodziewam się, że przyniesie to stabilność w tej części Bliskiego Wschodu – mówił też Trump. Prezydent USA dodał, że rozmawiał z przywódcami regionalnymi, którzy mieli poprzeć jego pomysł.



Na pytanie kto będzie mieszkał w Strefie Gazy, Trump odparł, że stanie się ona domem dla „mieszkańców świata”. Według Trumpa Strefa Gazy ma potencjał, by stać się - jak stwierdził - „bliskowschodnią Riwierą”.



Jeśli jest to konieczne, zrobimy to, przejmiemy to miejsce, rozwiniemy je, stworzymy tysiące, tysiące miejsc pracy i będzie to coś, z czego cały Bliski Wschód będzie bardzo dumny Donald Trump o Strefie Gazy

Trump nie odpowiedział bezpośrednio na pytanie w jaki sposób USA zamierzają przejąć i kontrolować Strefę Gazy, w której mieszkają obecnie ponad 2 mln Palestyńczyków. Nie jest jasne, czy Trump zamierza wysłać do Strefy Gazy amerykańskich żołnierzy.



Donald Trump chce wysiedlić Palestyńczyków ze Strefy Gazy. Na stałe

Netanjahu pochwalił Trumpa za „nowe podejście”, ale nie chciał dyskutować o szczegółach przedstawionego planu. Premier Izraela stwierdził jedynie, że Trump „myśli nieszablonowo” i przedstawia „świeże pomysły” oraz że chce „przełamać konwencjonalne myślenie”.