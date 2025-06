Dalszy rozwój wydarzeń zdeterminują działania Teheranu. Jak przekonuje prof. Woertz, Iran ma właściwie dwie możliwości reakcji. –Pierwsza to znacząca redukcja programu nuklearnego i wzbogacania uranu. Mogłoby to przybrać formę odpowiedniego zobowiązania. Jest to jednak mało prawdopodobne, ponieważ uznane byłoby za wyraz słabości i kapitulację.

Drugą opcją jest odwet w postaci ataków na amerykańskie bazy na Bliskim Wschodzie, bezpośrednio lub za pośrednictwem powiązanych z Iranem organizacji w regionie. Jednak stanowiłoby to niekorzystną dla Iranu eskalację konfrontacji z USA – mówi Woertz. Niektóre z baz, jak w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, Omanie czy Iraku, są w odległości niewiele ponad setki kilometrów od granic Iranu.

Czy Iran zablokuje cieśninę Ormuz?

Do katalogu akcji odwetowych zaliczyć można także ewentualną blokadę cieśniny Ormuz, przez którą przepływa dziennie 20 mln baryłek ropy, co stanowi jedną piąta światowej produkcji. Cieśnina ma w najwęższym miejscu zaledwie niecałe 50 km, przy czym szlaki wodne mają po ok. 3 km szerokości w obu kierunkach. Mija się tam każdego dnia 40–45 tankowców. Jest to praktycznie jedyna możliwość eksportu ropy z krajów Zatoki Perskiej. Nic dziwnego, że cena ropy przekroczyła nawet na krótko poziom 80 dol. za baryłkę tuż po amerykańskim ataku na irańskie instalacje nuklearne. Zdecydowana większość, bo ok. 80 proc. transportowanej tą drogą ropy i gazu, trafia do państw Azji, w tym Indii i Chin, sojusznika Iranu. Zdaniem wielu ekspertów jest więc mało prawdopodobne zablokowanie tej drogi przez Iran – czy to minami, czy podsycaniem zagrożenia rakietowego.

Dostawy ropy przez cieśninę Ormuz Foto: PAP

Równocześnie – jak zapewnia Irańska Agencja Atomowa – nie ma mowy, aby wstrzymany został program atomowy. Największym zagrożeniem jest obecnie 400 kg wzbogaconego uranu do poziomu 60 proc., który został przez władze ukryty w nieznanym miejscu. Zapas ten widzieli na własne oczy inspektorzy Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej jeszcze trzy dni przed izraelskim atakiem na Iran. Ustalenie miejsca jego ukrycia jest obecnie najważniejszym zadaniem izraelskich i amerykańskich służb wywiadowczych.