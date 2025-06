Hassan Chomeini jest sojusznikiem frakcji reformatorskiej w obozie irańskiej władzy – chodzi o tych przedstawicieli establishmentu, którzy chcą złagodzenia obowiązującego w kraju reżimu. Jednocześnie, ze względu na pochodzenie, ma cieszyć się szacunkiem najwyższych rangą duchownych oraz Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej – podają źródła agencji Reutera.

Frakcji reformatorskiej nie udało się doprowadzić do większego otwarcia Iranu na świat zewnętrzny w latach 90. W 2016 roku przedstawiciele irańskich twardogłowych uniemożliwili Hassanowi Chomeiniemu ubieganie się o zasiadanie w Zgromadzeniu Ekspertów.

Akcje Chomeiniego miały wzrosnąć w związku z atakiem Izraela i USA na Iran. Jest postrzegany jako wybór bardziej „liberalny” niż Mojtaba Chamenei. Ten ostatni miałby gwarantować kontynuację twardego kursu swojego ojca.

Chamenei publicznie nie wyrażał swoich preferencji co do wyboru jego następcy. W przeszłości miał krytycznie oceniać pomysł, by na stanowisku najwyższego przywódcy duchowego Iranu zastąpił go syn, w obawie przed stworzeniem wrażenia, że Islamska Republika Iranu staje się krajem rządzonym przez dynastię, co upodobniłoby rządy ajatollahów do rządów obalonych przez nich szachów.

Kilku kandydatów do zastąpienia Alego Chameneiego już nie żyje

Wcześniej wśród kandydatów do zastąpienia Chameneiego wskazywano też byłego prezydenta Haszemiego Rafsandżaniego (zmarł w 2017 roku), byłego prezesa Sądu Najwyższego Mahmuda Haszemiego Szahrudiego (zmarł w 2018 roku) i prezydenta Ibrahima Raisiego (zginął w katastrofie śmigłowca w 2024 roku). W grze o wyznaczenie na nowego najwyższego przywódcę duchowego Iranu ma być też nadal ajatollah Alireza Arafi, członek Zgromadzenia Ekspertów, ale ma on znacznie mniejsze szanse na zastąpienie Chameneiego niż jego syn i wnuk Chomeiniego.

Najwyższego przywódcę duchowego Iranu, który faktycznie kieruje polityką państwa, wybiera złożone z 88 członków Zgromadzenie Ekspertów.