Już po rewolucji Raisi doktoryzował się z islamskiego prawa i prawoznawstwa na uniwersytecie w Teheranie. W wieku zaledwie 25 lat został zastępcą prokuratora Teheranu. To właśnie zajmując to stanowisko miał być jednym z czterech członków tzw. komitetu śmierci, tajnego trybunału ustanowionego w 1988 roku, który miał odpowiadać za śmierć tysięcy więźniów.



Zwycięstwo Raisiego w wyborach prezydenckich w 2021 roku oznaczało sukces irańskich ultrakonserwatystów

Raisi z czasem objął stanowisko prokuratora Teheranu. Potem kierował Organizacją Inspektoratu Państwowego. Wszedł też w skład Zgromadzenia Ekspertów - organu składającego się irańskich duchownych, którego zadaniem jest wskazywanie i nadzorowanie pracy najwyższego przywódcy duchowego Iranu.



Ebrahim Raisi, zwolennik brutalnego tłumienia protestów

Po protestach do jakich doszło w Iranie po wyborach prezydenckich w 2009 roku, Raisi poparł brutalne rozprawienie się z protestującymi i masowe aresztowania. W 2014 roku został prokuratorem generalnym Iranu. W 2019 roku USA objęły go sankcjami za udział w represjonowaniu obywateli Iranu.



Zwycięstwo Raisiego w wyborach prezydenckich w 2021 roku oznaczało sukces irańskich ultrakonserwatystów. Raisi ubiegał się o stanowisko prezydenta już w 2017 roku, ale wtedy przegrał z Hassanem Rouhanim, pod rządami którego Iran zawarł z zachodnimi mocarstwami porozumienie nuklearne, dzięki któremu złagodzono część sankcji nałożonych na Iran. Od porozumienia jednostronnie odeszły jednak USA, w czasie gdy prezydentem tego kraju był Donald Trump. Pod rządami Raisiego Iran wrócił do wzbogacania uranu — i obecnie ma być bliski wzbogacenia go do poziomu, który pozwoli na budowę bomby atomowej.