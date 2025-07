Słowa o „wieszaniu za zdradę”. Jak Polacy oceniają wypowiedź Andrzeja Dudy? Sondaż

Na początku lipca prezydent Andrzej Duda w wywiadzie dla Otwartej Konserwy, Klubu Jagiellońskiego i Nowego Ładu podsumował 10 lat swojej prezydentury. Wśród poruszanych wątków był między innymi wymiar sprawiedliwości. Podczas rozmowy Duda ostro skrytykował środowisko sędziowskie. - Powiem tak: jeżeli to środowisko nie opamięta się i nie zrobi samo resetu, to skończy się na tym, że trzeba będzie wszystkich tych ludzi wyrzucić ze stanu sędziowskiego, bez prawa do stanu spoczynku - mówił prezydent. - Niedawno jeden człowiek powiedział do mnie bardzo brutalnie: „wie pan, dlaczego w Polsce jest tyle zdrady i warcholstwa bezczelnego? Ponieważ dawno nikogo nie powieszono za zdradę". To straszne, ale w tych słowach jest prawda. [...] Kara ma również walor odstraszający - podkreślał.

Reklama Reklama

W związku z tym, że słowa prezydenta wywołały niemałe kontrowersje, pracownia United Surveys na zlecenie Wirtualnej Polski postanowiła sprawdzić, jakie zdanie w sprawie tej wypowiedzi mają Polacy. „Jak ocenia Pan/Pani ostatnie wypowiedzi prezydenta Andrzeja Dudy m.in. o »wieszaniu za zdradę«?” – takie pytanie zadano w ramach badania. Co z niego wynika?

Jak Polacy oceniają słowa Dudy o „wieszaniu zdrajców”? Sondaż

Jak wynika z sondażu, aż 57,9 proc. respondentów negatywnie oceniło wypowiedzi Andrzeja Dudy, z czego 45,3 pkt proc. wyraziło się o nich „zdecydowanie negatywnie”, zaś 12,6 pkt proc. — „raczej negatywnie”.

Pozytywną opinię o słowach prezydenta ma natomiast 30,9 proc. badanych. 16,5 pkt proc. ocenia je „zdecydowanie pozytywnie”, a 14,4 pkt proc. – „raczej pozytywnie”.