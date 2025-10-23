III kwartał był dla kin w Polsce lepszy niż bardzo słaby analogiczny okres w 2024 r. Mimo tego po dziewięciu miesiącach 2025 r. kina są na lekkim minusie – wynika z danych, które zebraliśmy. Rezultaty jednej z najdroższych produkcji polskich – „Chopin, Chopin” sprawiają, że wynik całego roku może być słabszy niż zakładany.

III kwartał w polskich kinach. Więcej widzów niż przed rokiem

12,25 mln widzów poszło do kin w Polsce w III kwartale – wynika z szacunków sieci kin Helios, dostęp do których uzyskaliśmy i które opisujemy jako pierwsi. To o 6,5 proc. więcej niż w III kwartale 2024 r., gdy było to 11,5 mln.

Jednak po trzech kwartałach sprzedanych biletów było mniej niż przed rokiem - 35,06 mln (spadek o 1,5 proc.).

Prym wiodą treści lekkie. Na ekranach królowały filmy dla dzieci i młodzieży, takie jak „Minecraft: Film”, „Lilo&Stich”, kolejny odcinek przygód Pana Kleksa, „Jak Wytresować Smoka” oraz komedie „Teściowie 3”, „Vinci 2” czy „Bridget Jones 4”.

– Patrząc na dotychczasowe wyniki kin w III kwartale nadal spodziewam się lekkiego wzrostu całego rynku w 2025 r. – mówił miesiąc temu Tomasz Jagiełło, prezes sieci kin Helios.