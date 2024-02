Filmowcy kontra Cinema City. Jest decyzja sądu

– Wyroki dotyczące udzielenia informacji na rzecz organizacji zbiorowego zarządzania nie są rzadkością w tego typu postępowaniach i w żaden sposób nie przesądzają o konieczności wypłaty tantiem w żądanej przez OZZ wysokości – twierdzi Oldrich Kubista.

Zaprzeczenie idei tantiem

Przypomina on również, że kinowa spółka czeka na rozstrzygnięcie innego typu. – Zwracamy uwagę, że SFP-ZAPA pobiera lub chce pobierać wynagrodzenia od wyświetlania filmów amerykańskich, których współtwórców nie reprezentuje i z pobranych milionów złotych wypłaca im jedynie symboliczne kilka dolarów rocznie na podstawie umów zawartych ze studiami amerykańskimi. Tak było z zapłaconą przez nas kwotą ponad 10 milionów złotych, z której do współtwórców filmów amerykańskich, które stanowią 70 proc. repertuaru, trafiło kilkaset dolarów. Jest to zaprzeczenie idei tantiem – mówi Oldrich Kubista.

– W tej sprawie czekamy na rozstrzygnięcie Sądu Najwyższego, do którego skierowaliśmy także wniosek o skierowanie pytań do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej w zakresie zgodności takiej wykładni prawa polskiego z przepisami unijnymi – dodaje.

O tym, że w ubiegłym roku wniosek Cinema City Poland został przyjęty do rozpatrzenia przez Sąd Najwyższy, pisaliśmy na łamach „Rz”. Wyznaczono nawet datę rozprawy, ale została odwołana. Kolejnego terminu na razie nie wyznaczono.

– Od kilkunastu lat proponujemy SFP-ZAPA wypłaty tantiem dla twórców, których reprezentują, np. twórców polskich i europejskich, ale SFP-ZAPA odmawia – twierdzi Kubista. Wylicza on, że Cinema City wypłaciło do tej pory w Polsce około 70 mln zł tantiem twórcom i wykonawcom.

– Jesteśmy gotowi płacić tantiemy również twórcom reprezentowanym przez SFP-ZAPA, ale w wysokości uzgodnionej w transparentnej procedurze administracyjnej pod nadzorem ministra kultury – dodaje menedżer sieci.