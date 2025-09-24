Claudia Cardinale nie żyje. Miała 87 lat

Jak przypomina Reuters, pierwsze role Cardinale we włoskich filmach były dubbingowane. Wynikało to z faktu, że urodzona w Tunisie aktorka dorastała w rodzinie, w której mówiono w dialekcie sycylijskim i uczyła się we francuskojęzycznej szkole.

W latach 60. XX wieku była często określana przez prasę w wielu krajach jako najpiękniejsza kobieta świata. Choć zdecydowała się nie epatować nagością, zdobyła pozycję seks- symbolu lat 60. – Zawsze uważałam, że skandale i wyznania nie są konieczne, by być aktorką. Nigdy nie odsłaniałam swojej duszy czy ciała w filmach. Tajemniczość jest bardzo ważna – powiedziała w jednym z wywiadów.

Dorobek aktorski Claudii Cardinale. Od komedii po westerny

W swojej długiej karierze występowała w wielu gatunkach filmowych – od włoskich komedii﻿ po westerny, od dramatów po filmy historyczne. Współpracowała z takimi reżyserami jak Federico Fellini, Sergio Leone czy Werner Herzog.

Claudia Cardinale to odtwórczyni niezapomnianych ról m.in. w „Osiem i pół„ Federico Felliniego, „Lamparcie” Luchino Viscontiego, „Pewnego razu na Dzikim Zachodzie” Sergio Leone i „Różowej panterze" Blake'a Edwardsa. Widzowie mogli ją też oglądać m.in. w serialu "Jezus z Nazaretu" Franco Zefirellego.

Grała w ponad 175 filmach (głównie włoskich i francuskich), z których wiele stanowiło ekranizacje arcydzieł literatury włoskiej i światowej. Kilka filmów, w których zagrała, zalicza się do grona najważniejszych w historii kina.

W 1993 roku podczas festiwalu w Wenecji otrzymała Złotego Lwa za całokształt pracy twórczej oraz honorowego Złotego Niedźwiedzia na festiwalu w Berlinie.