Claudia Cardinale nie żyje. Miała 87 lat

Aktualizacja: 24.09.2025 00:10 Publikacja: 23.09.2025 23:34
Claudia Cardinale. Zdjęcie wykonane ok. roku 1964
Foto: PAP/LFI
Aktorka od lat mieszkała we Francji.
Urodziła się w Tunisie, w okupowanej przez Francję Tunezji 15 kwietnia 1938 roku w rodzinie włoskich emigrantów. Jej ojciec pochodził z Sycylii, matka miała korzenie włosko-francuskie. Wychowywała się wraz z siostrą i dwoma braćmi.
Claudia Cardinale biorąc udział w konkursach piękności, otworzyła sobie drzwi do kariery. W 1957 roku zdobyła tytuł najpiękniejszej Włoszki w Tunezji. Wygrała wtedy wycieczkę do Wenecji i tam posypały się propozycje kinowe.
Czytaj więcej
Jest jedną z najsłynniejszych włoskich aktorek obok Sophii Loren i Giny Lollobrigidy. Claudia Car...
Studiowała aktorstwo w Centro Sperimentale. W wieku 17 lat grywała epizody w filmach i wkrótce została zauważona. Jej charakterystycznymi cechami były piękne włosy, twarz i ciało, miała też niski głos z charakterystyczną chrypką.
Jak przypomina Reuters, pierwsze role Cardinale we włoskich filmach były dubbingowane. Wynikało to z faktu, że urodzona w Tunisie aktorka dorastała w rodzinie, w której mówiono w dialekcie sycylijskim i uczyła się we francuskojęzycznej szkole.
W latach 60. XX wieku była często określana przez prasę w wielu krajach jako najpiękniejsza kobieta świata. Choć zdecydowała się nie epatować nagością, zdobyła pozycję seks- symbolu lat 60. – Zawsze uważałam, że skandale i wyznania nie są konieczne, by być aktorką. Nigdy nie odsłaniałam swojej duszy czy ciała w filmach. Tajemniczość jest bardzo ważna – powiedziała w jednym z wywiadów.
W swojej długiej karierze występowała w wielu gatunkach filmowych – od włoskich komedii po westerny, od dramatów po filmy historyczne. Współpracowała z takimi reżyserami jak Federico Fellini, Sergio Leone czy Werner Herzog.
Claudia Cardinale to odtwórczyni niezapomnianych ról m.in. w „Osiem i pół„ Federico Felliniego, „Lamparcie” Luchino Viscontiego, „Pewnego razu na Dzikim Zachodzie” Sergio Leone i „Różowej panterze" Blake'a Edwardsa. Widzowie mogli ją też oglądać m.in. w serialu "Jezus z Nazaretu" Franco Zefirellego.
Grała w ponad 175 filmach (głównie włoskich i francuskich), z których wiele stanowiło ekranizacje arcydzieł literatury włoskiej i światowej. Kilka filmów, w których zagrała, zalicza się do grona najważniejszych w historii kina.
W 1993 roku podczas festiwalu w Wenecji otrzymała Złotego Lwa za całokształt pracy twórczej oraz honorowego Złotego Niedźwiedzia na festiwalu w Berlinie.
Od 1999 r. aktorka pełniła funkcję Ambasadora Dobrej Woli UNESCO.
Claudia Cardinale była postrzegana jako silna i niezależna kobieta. Reuters przypomina, że kiedyś złamała watykański protokół, pojawiając się na spotkaniu z papieżem Pawłem VI w minispódniczce.
© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl
Aktorka od lat mieszkała we Francji.
Urodziła się w Tunisie, w okupowanej przez Francję Tunezji 15 kwietnia 1938 roku w rodzinie włoskich emigrantów. Jej ojciec pochodził z Sycylii, matka miała korzenie włosko-francuskie. Wychowywała się wraz z siostrą i dwoma braćmi.
Hiszpański dokument „Caravaggio: Na tropie arcydzieła” opowiada sensacyjną historię ujawnienia zaginionego obraz...
Jubileuszowy 50. festiwal w Gdyni otworzy w poniedziałek w konkursie głównym „Chopin, Chopin!, ale ma bardzo sil...
Festiwalowi zawsze towarzyszyło zainteresowanie, ale w tym roku jest naprawdę szaleństwo – mówi Joanna Łapińska,...
KinoGram to pierwsze butikowe kino w Polsce, które od 4 lat działa w zmodernizowanej Fabryce Norblina w Warszawi...
Wielki gwiazdor hollywoodzkiego kina znany był z filmów „O jeden most za daleko”, „Więzień Brubaker”, „Wielki Ga...
Masz aktywną subskrypcję?
Zaloguj się lub wypróbuj za darmo
wydanie testowe.
nie masz konta w serwisie? Dołącz do nas