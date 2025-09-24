Rzeczpospolita
Wydarzenia
Claudia Cardinale nie żyje. Miała 87 lat

Claudia Cardinale - ikona włoskiego kina i jedna z najsłynniejszych aktorek w historii - zmarła w wieku 87 lat. O jej śmierci poinformowała agencja AFP.

Aktualizacja: 24.09.2025 00:10 Publikacja: 23.09.2025 23:34

Claudia Cardinale. Zdjęcie wykonane ok. roku 1964

Claudia Cardinale. Zdjęcie wykonane ok. roku 1964

Foto: PAP/LFI

Bartosz Lewicki

Aktorka od lat mieszkała we Francji. 

Urodziła się w Tunisie, w okupowanej przez Francję Tunezji 15 kwietnia 1938 roku w rodzinie włoskich emigrantów. Jej ojciec pochodził z Sycylii, matka miała korzenie włosko-francuskie. Wychowywała się wraz z siostrą i dwoma braćmi.

Claudia Cardinale, „najpiękniejsza Włoszka w Tunezji”

Claudia Cardinale biorąc udział w konkursach piękności, otworzyła sobie drzwi do kariery. W 1957 roku zdobyła tytuł najpiękniejszej Włoszki w Tunezji. Wygrała wtedy wycieczkę do Wenecji i tam posypały się propozycje kinowe.

Czytaj więcej

Sekrety włoskiej seksbomby
Film
Sekrety włoskiej seksbomby

Studiowała aktorstwo w Centro Sperimentale. W wieku 17 lat grywała epizody w filmach i wkrótce została zauważona. Jej charakterystycznymi cechami były piękne włosy, twarz i ciało, miała też niski głos z charakterystyczną chrypką.

Jak przypomina Reuters, pierwsze role Cardinale we włoskich filmach były dubbingowane. Wynikało to z faktu, że urodzona w Tunisie aktorka dorastała w rodzinie, w której mówiono w dialekcie sycylijskim i uczyła się we francuskojęzycznej szkole. 

W latach 60. XX wieku była często określana przez prasę w wielu krajach jako najpiękniejsza kobieta świata. Choć zdecydowała się nie epatować nagością, zdobyła pozycję seks- symbolu lat 60. – Zawsze uważałam, że skandale i wyznania nie są konieczne, by być aktorką. Nigdy nie odsłaniałam swojej duszy czy ciała w filmach. Tajemniczość jest bardzo ważna – powiedziała w jednym z wywiadów.

Dorobek aktorski Claudii Cardinale. Od komedii po westerny

W swojej długiej karierze występowała w wielu gatunkach filmowych – od włoskich komedii﻿ po westerny, od dramatów po filmy historyczne. Współpracowała z takimi reżyserami jak Federico Fellini, Sergio Leone czy Werner Herzog.

Claudia Cardinale to odtwórczyni niezapomnianych ról m.in. w „Osiem i pół„ Federico Felliniego, „Lamparcie” Luchino Viscontiego, „Pewnego razu na Dzikim Zachodzie” Sergio Leone i „Różowej panterze" Blake'a Edwardsa. Widzowie mogli ją też oglądać m.in. w serialu "Jezus z Nazaretu" Franco Zefirellego.

Grała w ponad 175 filmach (głównie włoskich i francuskich), z których wiele stanowiło ekranizacje arcydzieł literatury włoskiej i światowej. Kilka filmów, w których zagrała, zalicza się do grona najważniejszych w historii kina.

W 1993 roku podczas festiwalu w Wenecji otrzymała Złotego Lwa za całokształt pracy twórczej oraz honorowego Złotego Niedźwiedzia na festiwalu w Berlinie.

Od 1999 r. aktorka pełniła funkcję Ambasadora Dobrej Woli UNESCO.

Claudia Cardinale była postrzegana jako silna i niezależna kobieta. Reuters przypomina, że kiedyś złamała watykański protokół, pojawiając się na spotkaniu z papieżem Pawłem VI w minispódniczce.




Źródło: rp.pl

