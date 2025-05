Dłuższy pilotaż centralnej e-rejestracji

Według danych resortu zdrowia na dzień 15 maja 2025 r., od początku pilotażu zrealizowano 148 214 wizyt umówionych drogą elektroniczną, z czego 120 021 dotyczyło świadczeń kardiologicznych, 26 006 badań mammograficznych, a 2 187 badań cytologicznych. Jednocześnie w ramach centralnej e-rejestracji pacjenci umówili łącznie 444 564 wizyt z czego 378 960 dotyczyło świadczeń kardiologicznych, 61 311 mammografii, a 4 293 cytologii.

Reklama

Pilotaż po 30 czerwca

Pilotaż rejestracji elektronicznej przez Internetowe Konto Pacjenta (IKP) na wizytę u lekarza obejmuje świadczenia kardiologiczne, badania mammograficzne i cytologiczne. Nabór placówek medycznych, które chciały uruchomić e-zapisy w ramach systemu centralnego ruszył 26 sierpnia 2024 r. – Obecny etap pilotażu obowiązuje do 30 czerwca 2025 r., jednak przewidujemy jego przedłużenie. Zmiana zostanie wkrótce ogłoszona w formie rozporządzenia – przekazało „Rzeczpospolitej” Ministerstwo Zdrowia.

– Chodzi o to, żeby nie było luki między zakończeniem pilotażu centralnej e-rejestracji, a wejściem w życie ustawy, która wdroży to rozwiązanie dla wszystkich podmiotów. Pilotaż miał się zakończyć 30 czerwca, a z całą pewnością mogę powiedzieć, że podczas procedowania ustawy wejdziemy już w sierpień. Parlament wraca do pracy we wrześniu, a do tego czasu wszyscy uczestnicy pilotażu centralnej e-rejestracji muszą mieć podstawę prawną do przetwarzania danych – mówi Wojciech Demediuk, dyrektor Departamentu e-zdrowia w Ministerstwie Zdrowia.

Ustawa, której projekt pojawił się w marcu, ma wprowadzić obowiązek wdrożenia centralnej e-rejestracji przez przychodnie specjalistyczne w przypadku wizyt objętych pilotażem. Resort zdrowia zapowiada, że przepisy zostaną uchwalone przez Sejm w tym roku. To przesunięcie w stosunku do pierwotnych założeń. Rok temu wiceminister zdrowia Wojciech Konieczny informował w Sejmie, że centralna e-rejestracja zostanie wdrożona w dwóch etapach: pierwszy – dobrowolny pilotaż pierwotnie miał trwać od czerwca 2024 r. do marca 2025 r., a od kwietnia 2025 r. przewidywano systemowe wdrożenie ustawowe.