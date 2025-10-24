Aktualizacja: 24.10.2025 13:55 Publikacja: 24.10.2025 13:51
Do morderstwa doszło w jednym z hoteli w Warszawie 16 października 2023 roku. Dwa dni później w pokoju obsługa hotelowa znalazła ciało 26-letniej Izabeli R.-H. Zaginięcie kobiety zgłoszono 13 października. Kobieta na co dzień mieszkała w Krakowie, a dom opuściła, by spotkać się z rodzicami w Tomicach (woj. małopolskie).
Przeprowadzona przez biegłych analiza wykazała, że kobieta zmarła w wyniku uduszenia. W toku śledztwa wykazano, że kobieta przebywała w hotelu na spotkaniu biznesowym, a zabójstwo mogło mieć podłoże seksualne.
Zarzut zabójstwa postawiono obywatelowi Białorusi – Erykowi Piatrou. Mężczyzna krótko po dokonaniu morderstwa opuścił Polskę i prawdopodobnie przebywa obecnie na terenie swojego kraju. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego. Za podejrzanym wydano list gończy.
Erykowi Piatrou za dokonanie morderstwa grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 10 lat albo kara dożywotniego pozbawienia wolności.
Prokuratura apeluje do osób, które wiedzą o miejscu pobytu podejrzanego. Przypomniano, że kto utrudnia lub udaremnia postępowanie karne, pomagając sprawcy przestępstwa uniknąć odpowiedzialności karnej, w szczególności kto sprawcę ukrywa, tworzy fałszywe dowody, zaciera ślady przestępstwa, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.
