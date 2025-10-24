Do morderstwa doszło w jednym z hoteli w Warszawie 16 października 2023 roku. Dwa dni później w pokoju obsługa hotelowa znalazła ciało 26-letniej Izabeli R.-H. Zaginięcie kobiety zgłoszono 13 października. Kobieta na co dzień mieszkała w Krakowie, a dom opuściła, by spotkać się z rodzicami w Tomicach (woj. małopolskie).

Przeprowadzona przez biegłych analiza wykazała, że kobieta zmarła w wyniku uduszenia. W toku śledztwa wykazano, że kobieta przebywała w hotelu na spotkaniu biznesowym, a zabójstwo mogło mieć podłoże seksualne.

Zabójstwo w Warszawie. Poszukiwany Eryk Piatrou

Zarzut zabójstwa postawiono obywatelowi Białorusi – Erykowi Piatrou. Mężczyzna krótko po dokonaniu morderstwa opuścił Polskę i prawdopodobnie przebywa obecnie na terenie swojego kraju. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego. Za podejrzanym wydano list gończy.