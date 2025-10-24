Rzeczpospolita
Wydarzenia
Reklama

Zabójstwo w hotelu w Warszawie. Wydano list gończy za Białorusinem

Prokuratura Okręgowa w Warszawie ustaliła tożsamość osoby, która w hotelu na warszawskiej Woli dokonała morderstwa młodej kobiety. Opublikowano list gończy za poszukiwanym Białorusinem Erykiem Piatrou.

Publikacja: 24.10.2025 13:51

Zabójstwo w hotelu w Warszawie. Wydano list gończy za Białorusinem

Foto: Adobe Stock

Przemysław Malinowski

Do morderstwa doszło w jednym z hoteli w Warszawie 16 października 2023 roku. Dwa dni później w pokoju obsługa hotelowa znalazła ciało 26-letniej Izabeli R.-H. Zaginięcie kobiety zgłoszono 13 października. Kobieta na co dzień mieszkała w Krakowie, a dom opuściła, by spotkać się z rodzicami w Tomicach (woj. małopolskie).

Przeprowadzona przez biegłych analiza wykazała, że kobieta zmarła w wyniku uduszenia. W toku śledztwa wykazano, że kobieta przebywała w hotelu na spotkaniu biznesowym, a zabójstwo mogło mieć podłoże seksualne. 

Czytaj więcej

Akcja ABW. Obywatel Ukrainy działał w Polsce i Rumunii na rzecz rosyjskiego wywiadu
Przestępczość
Akcja ABW. Obywatel Ukrainy działał w Polsce i Rumunii na rzecz rosyjskiego wywiadu

Zabójstwo w Warszawie. Poszukiwany Eryk Piatrou

Zarzut zabójstwa postawiono obywatelowi Białorusi – Erykowi Piatrou. Mężczyzna krótko po dokonaniu morderstwa opuścił Polskę i prawdopodobnie przebywa obecnie na terenie swojego kraju. Sąd Rejonowy dla Warszawy-Mokotowa w Warszawie wydał postanowienie o tymczasowym aresztowaniu podejrzanego. Za podejrzanym wydano list gończy. 

Reklama
Reklama

Erykowi Piatrou za dokonanie morderstwa grozi kara pozbawienia wolności na czas nie krótszy niż 10 lat albo kara dożywotniego pozbawienia wolności. 

Prokuratura apeluje do osób, które wiedzą o miejscu pobytu podejrzanego. Przypomniano, że kto utrudnia lub udaremnia postępowanie karne, pomagając sprawcy przestępstwa uniknąć odpowiedzialności karnej, w szczególności kto sprawcę ukrywa, tworzy fałszywe dowody, zaciera ślady przestępstwa, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5.

© Licencja na publikację
© ℗ Wszystkie prawa zastrzeżone
Źródło: rp.pl

Służby Mundurowe Policja Miejsca Polska Warszawa

Do morderstwa doszło w jednym z hoteli w Warszawie 16 października 2023 roku. Dwa dni później w pokoju obsługa hotelowa znalazła ciało 26-letniej Izabeli R.-H. Zaginięcie kobiety zgłoszono 13 października. Kobieta na co dzień mieszkała w Krakowie, a dom opuściła, by spotkać się z rodzicami w Tomicach (woj. małopolskie).

Przeprowadzona przez biegłych analiza wykazała, że kobieta zmarła w wyniku uduszenia. W toku śledztwa wykazano, że kobieta przebywała w hotelu na spotkaniu biznesowym, a zabójstwo mogło mieć podłoże seksualne. 

/
artykułów
Czytaj dalej. Subskrybuj
Reklama
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
Policja
Nietykalna sierżant „Doris”. Drugie życie tajnej policjantki
W poszukiwaniu nowego pokolenia prezesów: dlaczego warto dbać o MŚP
Materiał Promocyjny
W poszukiwaniu nowego pokolenia prezesów: dlaczego warto dbać o MŚP
Akcja ABW. Obywatel Ukrainy działał w Polsce i Rumunii na rzecz rosyjskiego wywiadu
Przestępczość
Akcja ABW. Obywatel Ukrainy działał w Polsce i Rumunii na rzecz rosyjskiego wywiadu
Śledczy zabezpieczają ślady przed wejściem do budynku przy ulicy Wiejskiej w Warszawie
Przestępczość
Atak na biuro Platformy Obywatelskiej. Policja: Sprawca został zatrzymany
Widok na kompleks biurowo-hotelowy Centrum LIM oraz wieżowiec Chałubińskiego 8 w dzielnicy Śródmieśc
Przestępczość
Tajemnicza eskapada Łotysza na dach hotelu. Turysta czy szpieg? Tego nie wyjaśniono
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Materiał Promocyjny
Stacje ładowania dla ciężarówek pilnie potrzebne
Wołodymyr Żurawlow (C) na sali Sądu Okręgowego w Warszawie
Przestępczość
Wołodymyr Żurawlow nie zostanie wydany Niemcom. Sąd uchylił areszt
Prawnik 4.0 – AI, LegalTech, dane w codziennej praktyce
Materiał Promocyjny
Prawnik 4.0 – AI, LegalTech, dane w codziennej praktyce
Reklama
Reklama
e-Wydanie