Nagroda Nobla z medycyny w 2023 r. za przełom, który może pomóc w leczeniu raka

"Rzeczpospolita": Dlaczego technologia tworzenia szczepionek bazujących na mRNA ma tak duże znaczenie w medycynie?

"Technologia mRNA" to potoczne i bardzo ogólne określenie. Wiele metod opartych o mRNA wykorzystywanych jest w badaniach naukowych, które mogą doprowadzić do opracowania celowanych terapii medycznych. mRNA to bardzo niestabilna cząsteczka. Odkrycie, za które przyznano nagrodę Nobla dotyczyło modyfikacji mRNA, która sprawiło, że stało się ono bardziej stabilne i trudniejsze do zdegradowania w komórkach i tkankach. Badania prowadzone przez laureatów nagrody Nobla z fizjologii lub medycyny pozwoliło na uzyskanie stabilnego mRNA i wykorzystanie go do produkcji szczepionki przeciw COVID-19. Komórki zaczęły produkować białko wirusa, a dzięki temu nasz układ immunologiczny zaczął je rozpoznawać i niszczyć wirusa, który nas infekował. Masowe szczepienia sprawiły, że znaczny odsetek populacji nosi teraz w sobie efekt tych badań, dzięki czemu byliśmy w stanie zyskać odporność na wirusa SARS-Cov-2. Ma to więc wielkie znaczenie naukowe i praktyczne.

Czy pani zdaniem, pojawienie się technologii używającej mRNA skróciło czas trwania najgroźniejszej fazy pandemii COVID-19?

Oczywiście, że tak. Część z nas nabrało odporności, bo przechorowało COVID ale bardzo wiele osób nabrało jej dzięki szczepieniom. To na pewno skróciło i być może zmniejszyło ostrość przebiegu pandemii. Dzięki szczepieniom odporność populacyjna zaczęła się szybciej rozwijać, zmniejszyła się także liczba ofiar śmiertelnych. Miało to więc niesłychanie pozytywny skutek dla społeczeństwa.