Ernesto Torres Cantú, szef Citi: Na świecie będzie coraz mniej wolnego handlu

Chcemy być wiodącym partnerem finansowym dla firm, które rozwijają się na wielu rynkach. Jeżeli jakaś firma chce przenieść się z jednego kraju do drugiego, to my będziemy dla niej intuicyjnym partnerem. Z dużym prawdopodobieństwem jesteśmy obecni w tych krajach i pomożemy tej firmie zrealizować jej plan. Naszym celem jest obsługa takich klientów, pomaganie im w zakładaniu i rozwijaniu działalności w nowym kraju, jak również wspieranie ich w kraju, z którego pochodzą.

Czy jednym z elementów tego skomplikowanego świata jest koniec ery globalizacji?

Nie sądzę. Globalizacja oznacza dla mnie działanie korytarzy handlowych w świecie transakcji oraz w postaci fizycznych szlaków handlowych. Te przepływy nie znikną, tylko się przesuną. Obserwujemy rosnące przepływy do Stanów Zjednoczonych i do innych części świata.

Czy obecna sytuacja zmierza do ograniczenia wolnego handlu na świecie?

Wolny handel nadal będzie miał miejsce w pewnych obszarach geograficznych, ale w ograniczonym zakresie. Pod względem ekonomicznym to jest mniej optymalne dla świata. Natomiast dla nas jako instytucji finansowej w gruncie rzeczy niewiele się zmienia poza jednym: musimy być jeszcze bliżej naszych klientów, by wspierać ich w sytuacji zmian w globalnym handlu.

Czy świat odzyska równowagę?

Mamy do czynienia ze zbyt wieloma niewiadomymi. Przed nami wciąż zagrożenie związane z wojnami handlowymi. Trudno więc mówić o stabilizacji.

Dzisiejsza sytuacja ma jednak też pewne plusy. Europa zaczyna działać na rzecz lepszej integracji, będzie mocniej współpracować w takich kwestiach, jak energia, rynki kapitałowe, prawo konkurencji czy przeregulowanie biznesu. To bardzo dobra wiadomość i dla Europy, i dla Polski.

A jak zachowa się Azja, przede wszystkim Chiny?

Chiny będą zwiększać swoją konkurencyjność na rynkach poza USA. I ta zwiększona konkurencyjność jest akurat korzystna dla tych rynków – będzie taniej, można też oczekiwać wyższej jakości i lepszego rozwoju technologicznego. Ale wyższa konkurencyjność Chin oznacza też wyzwanie dla innych krajów – każdy będzie brał udział w wyścigu o wydajność, jakość czy technologię. Przykładowo dla Europy może to być impulsem, aby ponownie stała się liderem technologicznym, a dla polskich firm impulsem do zwiększenia swojej ekspansji zagranicznej – do innych krajów Europy czy wręcz globalnie.