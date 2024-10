Tanie i wygodne czeskie pociągi nie dla polskich pasażerów

Ale potencjalni konkurenci, choć uzyskiwali zgodę regulatora rynku, jak dotąd nie palili się do jazdy. W latach 2017–2023 wydano zagranicznym przewoźnikom 28 decyzji dotyczących wnioskowanych przez nich połączeń, w tym odmowne były cztery, a w trzech przypadkach postępowanie umorzono. 13 pozytywnych decyzji dotyczyło RegioJet, osiem wydano dla Leo Express – kolejnego prywatnego przewoźnika z Czech. Mimo pozytywnego rozpatrzenia ich wniosków, nie rozpoczęli kursów m.in. w relacjach: Warszawa–Kraków, Praga–Gdynia, Praga–Kraków oraz Warszawa–Poznań–granica państwa (docelowo do Ostendy przez Berlin, Amsterdam i Brukselę). Ponadto na trasach: Kraków–Katowice–granica państwa (docelowo do Splitu i Rijeki przez Ostrawę, Wiedeń, Graz i Zagrzeb), na trasie Warszawa–Katowice– granica państwa (docelowo do Landeck-Zams przez Ostrawę, Wiedeń i Innsbruck), a także na trasie Przemyśl–Medyka i Mościska.

Przez biurokratyczne procedury skorzystali Austriacy

Barierą dla uruchomienia połączeń ma być przewlekłość postępowań administracyjnych. – Gdy chcieliśmy jeździć na trasie Warszawa–Kraków, miałem przygotowany tabor, ale czekałem na zgodę dwa i pół roku. Nie można na tak długo zamrażać kapitału, więc skierowaliśmy go do Austrii. W rezultacie tam RegioJet rozwija się od trzech lat, a w Polsce nie, choć mógł – mówi Plaza. Kolejnym problemem okazywało się wydawanie przez UTK zgody z reguły jedynie na relacje międzynarodowe, wykluczające przewożenie pasażerów wewnątrz kraju.

W czerwcu tego roku UTK otrzymał 17 nowych wniosków w sprawie uruchomienia pasażerskich połączeń komercyjnych. Jeden złożył Flixtrain na trasę Warszawa–Berlin, którą chciałby jeździć od grudnia 2025 r. przez pięć lat codziennie dwiema parami pociągów. Czeski RegioJet złożył 11 wniosków obejmujących połączenia pomiędzy Krakowem i Gdynią, Krakowem i Warszawą, Warszawą i Gdynią oraz Warszawą i Berlinem. Kolejny przewoźnik z Czech – Leo Express – podobnie jak Flixtrain także złożył jeden wniosek – na trasę pomiędzy Krakowem i Warszawą. Cztery pozostałe wnioski miały braki formalne, których nie uzupełniono pomimo wezwań.

PKP Inter c it y chce przyspieszyć przed wolnym rynkiem

Flixtrain, RegioJet i Leo Express chcą zacząć jeździć w połowie grudnia 2025 r. Czy tak się stanie – nie wiadomo. Za to poprawę konkurencyjności zapowiada PKP Intercity. Spółka, przygotowując się na liberalizację unijnego rynku, planuje program inwestycji, opierający się na zakupie i modernizacji taboru oraz stacji postojowych i bocznic. Łącznie w latach 2025–2030 planowane są inwestycje na poziomie 22 mld zł. – Przygotowania do wejścia na zliberalizowany rynek musimy przyspieszyć, ponieważ już niebawem mogą pojawić przetargi na przewozy. Nasza konkurencyjność po wejściu w życie IV pakietu kolejowego zależy m.in. od możliwości pozyskania nowego taboru i zwiększenia efektywności działania – powiedział „Rzeczpospolitej” Janusz Malinowski, prezes PKP Intercity.