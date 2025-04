Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 1162

04:49 Uczennica z Charkowa oskarżana o podpalanie ukraińskich pojazdów wojskowych

Prokuratura z obwodu charkowskiego informuje, że latem 2024 roku 15-letnia wówczas uczennica znalazła się „pod wpływem przedstawicieli Federacji Rosyjskiej”, którzy dotarli do niej za pośrednictwem serwisu Telegram. Rosjanie obiecali jej pieniądze za podpalanie pojazdów ukraińskiej armii. 5 sierpnia dziewczyna podpaliła dwa pojazdy wojskowe Sił Zbrojnych Ukrainy wykorzystując łatwopalną substancję, którą rozlewała na dachu i przedzie samochodów a następnie podpalała ją. Nastolatka zarejestrowała swoje działanie telefonem komórkowym, by przekazać je Rosjanom jako dowód na wykonanie zadania. Teraz grozi jej do 10 lat więzienia.