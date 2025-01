Kolej kupi pociągi jadące 200 km/h i szybciej, ale nie ma dla nich torów

Kupno samych szybkich pociągów nie zapewni jednak podniesienia prędkości podróży bez modernizacji torów. Na całej sieci kolejowej jest niespełna 300 km, na których można jechać powyżej 160 km na godzinę. W ostatnich latach wzrosła liczba ograniczeń prędkości na przejazdach kolejowych. W 2023 r. średnia prędkość ekspresów miała wynosić 110 km/h, a wyniosła zaledwie 88 km/h. By pociągi przyspieszyły na kolejnych trasach, potrzebna jest infrastruktura bez przejazdów drogowych w poziomie szyn oraz europejski system sterowania ruchem ETCS. A do niego niezbędny jest kolejowy system radiołączności GSM-R, którego instalacja praktycznie zastopowała. – Mamy XXI wiek, jesteśmy od 20 lat w Unii Europejskiej, a za bezpieczeństwo na polskich torach nadal odpowiadają systemy z lat 60. ubiegłego stulecia – komentował w ubiegłym roku Ignacy Góra, prezes Urzędu Transportu Kolejowego.

Szybciej po CMK dopiero za dwa lata

W ubiegłym tygodniu zarządzająca infrastrukturą spółka PKP Polskie Linie Kolejowe poinformowała o odwołaniu Piotra Kubickiego, członka zarządu odpowiedzialnego za transformację cyfrową. Szybką trasą miała być Centralna Magistrala Kolejowa, gdzie trwa modernizacja systemu sterowania ruchem na 200 km. Ale trzeba na nią jeszcze poczekać. – Zakładamy, że w 2027 roku moglibyśmy jeździć z prędkościami do 250 km/h, co oznaczałoby skrócenie czasu przejazdu z Warszawy do Katowic i do Krakowa. Kolejnym odcinkiem przygotowywanym do większych prędkości jest trasa Warszawa–Białystok – informował w rozmowie z „Rzeczpospolitą” Piotr Wyborski, prezes zarządzającej infrastrukturą kolejową spółki PKP Polskie Linie Kolejowe.

Większe prędkości zapewni dopiero nowa linia KDP „igrek” z Warszawy przez Łódź do Poznania i Wrocławia. Jest też coraz bardziej prawdopodobne, że trafią na nią superekspresy hiszpańskiego producenta Talgo, o przejęcie którego stara się Polski Fundusz Rozwoju. Jak informował w poniedziałek Business Insider Polska, PFR jest gotów przejąć 100 proc. akcji hiszpańskiej spółki. Decyzje mają zapaść do połowy lutego.

Możemy przejąć hiszpańskie superekspresy

Gdyby doszło do sfinalizowania przedsięwzięcia, do produkcji przez Talgo pociągów włączyłaby się bydgoska Pesa, która we wrześniu 2024 r. zawarła z hiszpańskim producentem porozumienie o współpracy. Obejmuje ono prace badawcze mające na celu przygotowanie późniejszych umów dla trzech głównych projektów biznesowych: udziału w przetargach na szybki tabor, które mają zostać ogłoszone w Polsce w 2025 r., w przetargach na inne przyszłe i jeszcze niezdefiniowane projekty kolei dużych prędkości. Dla bydgoskiej firmy współpraca z Talgo będzie szansą na rozwój, zwłaszcza że kilka lat temu Pesa borykała się z utratą płynności finansowej, opuszczali ją kontrahenci.

Atutem Talgo jest wprowadzenie do produkcji nowej generacji pociągów Talgo Avril: we wrześniu 2022 r. taki skład rozpędził się na testowym szlaku do prędkości 360 kilometrów na godzinę. Wiosną ubiegłego roku nowe pociągi dużych prędkości produkowane przez Talgo wprowadził do ruchu hiszpański przewoźnik Renfe.