Chcą oni, żeby do listy osób zobowiązanych do opłacania pobytu osoby starszej w domu pomocy społecznej dopisać tych, którzy dostali od niej darowiznę np. w formie mieszkania, a także tych, którzy podpisali z nią umowę o dożywocie. Wnioskują też o umożliwienie dochodzenia płatności za taki pobyt z masy spadkowej, bez względu na rodzaj pokrewieństwa. A jeśli płacić miałaby gmina, to ta, w której osoba starsza rzeczywiście mieszka.

Dyrektor DPS-u nie wiemy, którzy mieszkańcy podpisali umowy o dożywociu

Dzisiaj DPS nie ma nawet szans dowiedzieć się, że jego podopieczny podpisał z kimś umowę o dożywociu, jeśli on sam o tym nie poinformuje. A ten – ze względu na stan zdrowia – może nie być w stanie tego zrobić. Taką wiedzę może mieć pracownik ośrodka pomocy społecznej, który przed skierowaniem takiej osoby do DPS-u przeprowadza wywiad środowiskowy.

Trudno nawet oszacować skalę takiego zjawiska.

– Nie wiemy, jaka jest sytuacja naszych mieszkańców przed skierowaniem i umieszczeniem w DPS-ie, ponieważ sprawy te są prowadzone przez ośrodki pomocy społecznej i miejskie ośrodki pomocy rodzinie, więc nie mamy wglądu w akta. My pobieramy od mieszkańca tylko 70 proc. jego dochodu i odprowadzamy je do urzędu miasta. Jeżeli zobowiązani wpłacają resztę, dopłacając do przykładowych 9 tys. zł, to na konta samorządu, który prowadzi placówkę, a nie do nas – tłumaczy dyrektor jednego z wielkopolskich domów.

Jak pokazuje praktyka, sytuację uratować może właśnie czujność instytucji na wcześniejszym etapie.