„Docierają do nas informacje, że pracuje nad tym grupa ludzi, której celem jest dostarczanie informacji z ankiety bezpieczeństwa osobowego Karola Nawrockiego do mediów” – wskazała rzeczniczka Nawrockiego. „Z uwagi na fakt, że Karol Nawrocki zawsze otrzymywał poświadczenia bezpieczeństwa, a informacje z jego ankiety nigdy nie wzbudzały wątpliwości służb, obecnie są one nadinterpretowywane, przerysowywane i przedstawiane w nieprawdziwym, negatywnym świetle” – podkreśliła.

Kontrowersje wokół mieszkania Karola Nawrockiego

Podczas debaty prezydenckiej w „Super Expressie”, która odbyła się tydzień temu, Karol Nawrocki powiedział, że ma jedno mieszkanie. Nie wspomniał wówczas o kawalerce, mieszczącej się w bloku na gdańskich Siedlcach, w rodzinnej dzielnicy Nawrockiego.

Choć umowę przedwstępną na zakup mieszkania Karol Nawrocki wraz z żoną mieli podpisać z Jerzym Ż. już w 2012 roku, kawalerka przejęta została pięć lat później. „W księdze wieczystej nie ma hipoteki, a zatem Nawroccy weszli w posiadanie tego mieszkania bez zaciągania kredytu. Według naszych szacunków kawalerka ta warta jest w tej chwili około 400 tys. złotych, a jeśli jest w dobrym stanie to nawet pół miliona” – wskazuje Onet.

Politycy PiS, wspierający Nawrockiego, bronią kandydata na prezydenta, przekonując, że nie zataił on drugiego mieszkania, gdyż wpisał je do swego oświadczenia majątkowego, które składa jako prezes Instytutu Pamięci Narodowej. „Tyle że Sąd Najwyższy — do którego prezes IPN formalnie składa oświadczenie majątkowe — nie ujawnił dotąd tego dokumentu” – czytamy. Onet zwrócił się z wnioskiem w tej sprawie do SN. Oświadczenie mógłby ujawnić także sam Nawrocki, ale — mimo wezwań ze strony polityków koalicji rządzącej – tego nie zrobił.