Ciekawostką jest, że jedynie studenci oraz uczniowie (55 proc.) i bezrobotni w większości uważają, że sytuacja kładzie się cieniem na prezesie IPN (60 proc.). Co to może oznaczać?

Afera mieszkaniowa może zaszkodzić Nawrockiemu bardziej w drugiej niż w pierwszej turze

– Ludzie czerpią informację z mediów, a temat był tak nagłośniony, że wszyscy o tym wiedzą. Zaufanie do kandydata mogło zostać osłabione przed wyborami, ale to nie znaczy, że wyborcy zagłosują przez to na Rafała Trzaskowskiego, Sławomira Mentzena czy Szymona Hołownię – uważa prof. Henryk Domański, socjolog z PAN. Wtóruje mu prof. Antoni Dudek, który jednak ocenia, że o ile temat nie będzie miał zasadniczego znaczenia przed pierwszą turą wyborów, to już przed drugą będzie mieć znaczenie kluczowe: – Pewnie w pierwszej turze będzie tak, jak pokazuje większość sondaży. Jednak w drugiej Nawrocki będzie musiał przekonać do siebie niezdecydowanych, wyborców innych kandydatów oraz tych, dla których PiS nie jest pierwszym wyborem przy urnach. I tu sprawa mieszkania może być moralną przeszkodą, żeby wesprzeć Nawrockiego. A pewnie wyjdą również inne sprawy – dodaje prof. Dudek. Co na to PiS?

PiS chce zamknąć sprawę mieszkania Karola Nawrockiego i nie wracać do tematu

Mariusz Błaszczak podczas wtorkowej konferencji prasowej powiedział, że Karol Nawrocki nie pozwie w trybie wyborczym Szymona Hołowni za nazwanie go kłamcą, bo PiS nie chce „przenosić kampanii wyborczej na salę sądową”. Podczas ostatniej debaty prezydenckiej marszałek Sejmu zarzucił Nawrockiemu kłamstwo w sprawie mieszkania, za co kandydat PiS odgrażał się pozwem w trybie wyborczym, którego jednak nie złożył. Podczas tej samej konferencji Jarosław Kaczyński zadeklarował: – Bez reformy sądownictwa PiS do sądów ma dystans. Zajmijcie się ludźmi, którzy spalili Jolantę Brzeską.

Partia próbuje podnosić inne kwestie, jak tę, że USA wycofują się z restrykcji na eksport chipów do państw większości świata, w tym Polski. I ma to być zasługą Karola Nawrockiego, który w trakcie majówki spotkał się w Białym Domu z prezydentem Donaldem Trumpem. – Nalegałem na wysokich rangą urzędników Białego Domu – mówi Nawrocki, który sprawy mieszkania sam również nie chce już podnosić i uważa, że temat zamknął kilkuminutowym filmikiem puszczonym w serwisach społecznościowych.