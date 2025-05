Karolowi Nawrockiemu w stosunku do sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej” z kwietnia notowania wzrosły. Może dziś liczyć na 25,2 proc. poparcia (w kwietniu było to 22,6 proc.). Lider peletonu prezydenckiego traci – na Rafała Trzaskowskiego chce głosować dziś w pierwszej turze 32,3 proc. respondentów (miesiąc temu – 36,2 proc.). Trendu to jednak nie zmienia.

Kandydat Koalicji Obywatelskiej wygrałby dzisiaj wybory zarówno w pierwszej, jak i drugiej turze, zarówno z kandydatem popieranym przez PiS (53,9 proc. do 38,4 proc.), jak i reprezentantem Konfederacji Sławomirem Mentzenem, który niezmiennie plasuje się na pozycji trzeciej (11,2 proc.) i z Trzaskowskim miałby mniejsze szanse w czerwcu niż Nawrocki (53,5 proc. do 33,3 proc.). Również deklarowana frekwencja w tym badaniu jest niższa niż miesiąc temu (w kwietniu 60 proc., dziś 58,2). Co to oznacza?