Każdy pracownik zatrudniony na podstawie umowy o pracę otrzymuje w ciągu roku, w zależności od stażu pracy, 20 lub 26 dni płatnego urlopu wypoczynkowego. Teoretycznie cała ta pula powinna zostać wykorzystana w roku, w którym zostaje udzielona, jednak nie zawsze się to udaje. W przypadku tego urlopu nie jest to jednak dużym problemem, ponieważ niewykorzystane dni przechodzą na kolejny rok. Co istotne, zaległy urlop wypoczynkowy powinien zostać udzielony do końca września przyszłego roku. Ważne, aby były to dni wolne, ponieważ nie można za niego wypłacić ekwiwalentu pieniężnego. Nie każdy urlop przechodzi jednak na kolejny rok.

Urlop do wykorzystania do końca roku: Urlop na opiekę nad dzieckiem

Jednym z urlopów, który przepada wraz z końcem roku, jest urlop na opiekę nad dzieckiem do 14. roku życia. Mogą z niego skorzystać rodzice w wymiarze dwóch dni lub 16 godzin w ciągu roku. Za te dni wolne przysługuje im pełne wynagrodzenie. Jeśli jednak pracownik nie skorzysta z tego urlopu do końca roku, w 2025 roku może ponownie liczyć na dwa dni lub 16 godzin wolnego – niewykorzystane dni z 2024 roku nie sumują się z nowo naliczonymi.

Urlop na żądanie przepada z końcem roku?

Kolejnymi dniami wolnymi, których liczba nie przechodzi na kolejny rok, jest urlop na żądanie. Pracownik otrzymuje cztery dni w ciągu roku, które może wykorzystać w kryzysowej sytuacji z dnia na dzień. Jeśli tego nie zrobi, w przyszłym roku nadal obowiązują go jedynie cztery takie dni. Co ważne – urlop na żądanie jest częścią urlopu wypoczynkowego, jeśli więc cztery dni nie zostaną wykorzystane w żaden sposób, przejdą na kolejny rok, jednak już w formie „tradycyjnego” wolnego.

Urlopy, które nie przechodzą na 2025 rok: Urlop z powodu działania siły wyższej

Od niedawna pracownicy mogą korzystać również z urlopu z powodu działania siły wyższej. Wynosi on dwa dni lub szesnaście godzin w ciągu roku kalendarzowego i można go wykorzystać w pilnych sprawach, kiedy obecność pracownika jest niezbędna. Za ten urlop pracownikowi przysługuje 50 proc. wynagrodzenia. Jeśli nie zostanie wykorzystany w 2024 roku, w 2025 roku nadal będą to jedynie dwa dni lub 16 godzin.