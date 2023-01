05:45 Boris Johnson zamierza odwiedzić Kijów po raz czwarty od momentu wybuchu wojny

Tym razem, po raz pierwszy, Johnson byłby w Kijowie jako były premier.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Boris Johnson zamierza odwiedzić Ukrainę. Podważy autorytet obecnego premiera? Były brytyjski premier, Boris Johnson, planuje wizytę na Ukrainie i spotkanie z prezydentem tego kraju, Wołodymyrem Zełenskim. Część polityków Partii Konserwatywnej obawia się, że taka podróż może podważyć autorytet obecnego premiera, Rishiego Sunaka - pisze "The Guardian".

05:26 Obrońca Sołedaru: Sytuacja jest trudna, ale stabilna

24-letni ukraiński żołnierz, stacjonujący w rejonie Sołedaru, w rozmowie z agencją Reutera mówi, iż sytuacja w mieście jest "trudna, ale stabilna". - Powstrzymujemy wroga... walczymy - stwierdził.

Czytaj więcej Konflikty zbrojne Sołedar wciąż się broni. W mieście jest 559 cywilów, w tym dzieci Strona ukraińska informuje, że jej żołnierze nadal bronią pozycji w Sołedarze, mieście położonym ok. 10 km na północny-wschód od Bachmutu, w pobliżu którego znajduje się duża kopalnia soli. W mieście wciąż przebywają cywile.

05:09 Wymiana handlowa między Rosją a Chinami wzrosła w 2022 r. o 29,3 proc.

Dane takie podaje chiński urząd celny. Chiny wyeksportowały do Rosji towary i usługi warte 76,12 mld dolarów (wzrost o 12,8 proc. rok do roku), a import rosyjskich towarów do Rosji wzrósł o 43 proc. w porównaniu z 2021 rokiem - jego wartość wyniosła w 2022 r. 114,15 mld dolarów.



04:53 Aleksandr Bastrykin: Obcokrajowcy z rosyjskim paszportem mają obowiązek bronić państwa, które ich przyjęło

Według szefa Komitetu Śledczego Federacji Rosyjskiej w pierwszej połowie 2022 roku ponad 60 tys. pełnoletnich mieszkańców Tadżykistanu, Uzbekistanu i Kirgistanu otrzymało rosyjskie obywatelstwo.

04:31 Zełenski dziękuje obrońcom Sołedaru

- Dziś chciałbym wspomnieć w sposób szczególny o spadochroniarzach z 77. Samodzielnej Brygady Powietrzno-Desantowej, którzy - wraz z żołnierzami z 46. Samodzielnej Brygady Powietrzno-Desantowej, utrzymują pozycje w Sołedarze i zadają znaczące straty wrogowi. Dziękuję wam chłopcy! - mówił w wieczornym wystąpieniu prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski.



04:26 Mer okupowanego Melitopola: W mieście więcej Rosjan, Kadyrowców, Osetyńców i Buriatów niż Ukraińców

Iwan Fedorow, mer okupowanego przez Rosjan Melitopola, pisze na swoim kanale w serwisie Telegram, że w Melitopolu "liczba zagranicznych 'turystów' - Rosjan, Buriatów, Osetyńców i Kadyrowców (Czeczenów - red.) - przekroczyła liczbę mieszkańców, którzy są zmuszeni żyć pod okupacją". "Wszyscy mieszkańcy czekają na powrót ukraińskiej flagi. Dlatego orkowie prowokują ludzi do emocjonalnych wystąpień, by zidentyfikować i ukarać patriotów Ukrainy (...). Jednej rzeczy okupanci nie rozumieją: nieproszeni 'goście' nigdy nie uczynią ukraińskiej ziemi swoją. Więc jeśli 'turyści' nie kupią biletu powrotnego do Rosji, nasza armia im chętnie pomoże" - dodaje Fedorow.



04:20 Na terenie ukraińskich elektrowni atomowych pojawią się inspektorzy MAEA?

Dyrektor generalny Międzynarodowej Agencji Energii Atomowej (MAEA), Rafael Grossi, chce, by na terenie trzech ukraińskich elektrowni atomowych - Południowoukraińskiej, Rówieńskiej i Chmielnickiej - pojawili się inspektorzy Agencji - podaje "Wall Street Journal", powołując się na swoje źródła. Grossi ma nadzieję uzyskać zgodę na wysłanie inspektorów do tych elektrowni od władz Ukrainy w czasie zaplanowanej na przyszły tydzień wizyty na Ukrainie. Obecność inspektorów na terenie ukraińskich elektrowni ma być elementem "wysiłków na rzecz przeciwdziałaniu wypadkowi nuklearnemu". Plany MAEA przewidują też wysłanie inspektorów do nieczynnej elektrowni atomowej w Czarnobylu.



04:17 Od 22 lipca z ukraińskich portów wypłynęło ponad 17 mln ton żywności

Po trzech dniach przerwy, spowodowanej złą pogodą, z ukraińskich portów nad Morzem Czarnym w czwartek znów wypłynęły dwa statki z żywnością - informuje Wspólne Centrum Koordynujące (JCC), organ nadzorujący realizację tzw. porozumienia zbożowego. Na pokładzie statków, które wypłynęły w czwartek z portów na Ukrainie, znajdowało się łącznie 56 tys. ton produktów żywnościowych. Statki wypłynęły do Libii i Tunezji. Łącznie, od 22 lipca, z trzech ukraińskich portów nad Morzem Czarnym wypłynęło 17 001 661 ton żywności na pokładzie 635 statków.



