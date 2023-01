Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 324 24 lutego 2022 r. Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Prezydent Ukrainy, Wołodymyr Zełenski, dziękuje obrońcom Sołedaru.

"Choć Polska wywiera presję, a Wielka Brytania również rozważa udostępnienie rządowi w Kijowie czołgów, kanclerz Olaf Scholz nie chce dać się zwariować" - pisze tygodnik "Der Spiegel".

Tygodnik pisze, że podczas piątkowego posiedzenia klubu parlamentarnego SPD kanclerz stanowczo bronił swojego ostrożnego kursu w sprawie czołgów dla Ukrainy, twierdząc, że sprawa ta jest załatwiana zbyt "gorączkowo".

Według uczestników spotkania opowiedział m.in. o obywatelu Polski, który zatrzymał go podczas joggingu i podziękował mu za to, że nie pozwolił polskiemu rządowi doprowadzić go do szaleństwa.



Kanclerz poprosił więc swoich posłów, aby się nie niepokoili. Wraz z Wielką Brytanią Niemcy są drugim co do wielkości dostawcą broni po USA i nadal będą opierać się pokusie nieskoordynowanych działań - zapewnił.

Część polityków SPD popiera stanowisko kanclerza, ale dostrzega się także wzrost niecierpliwości.



Polityk SPD Andreas Schwarz wzywa do przyspieszenia dostaw czołgów. - Musimy zrobić kolejny krok w nadchodzącym tygodniu i skoordynować działania z naszymi zachodnimi partnerami – powiedział Schwarz w rozmowie ze "Spieglem". - Oznacza to: najpierw wyślijmy czołgi Leopard 1. Branża ma ich dość. Nie musimy niczego zabierać Bundeswehrze. Powinniśmy przygotować się do tego kroku i ogłosić go wraz z naszymi partnerami na konferencji w Ramstein - uważa polityk z partii Scholza.



Kolejny polityk SPD, Michael Roth, również naciska na szybką decyzję. - Sytuacja militarna w Ukrainie zmienia się niemal codziennie. Rosja podejmuje coraz bardziej brutalne działania przeciwko ukraińskiej ludności cywilnej i obraca kraj w ruinę - powiedział Roth "Spieglowi".